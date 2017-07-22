Как сообщил информатор Digital Chat Station, презентация новых смартфонов серии Redmi K50 состоится в феврале этого года. Ожидается анонс четырех новых телефонов, которые будут отличаться друг от друга, в первую очередь, выбором аппаратной платформы. Если геймерская игровая модель Redmi K50 Gaming Edition будет оснащена флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, то три остальные модели получат чипсеты Snapdragon 870, Dimensity 8000 и Dimensity 9000.
Пока нет точной информации, на какой именно платформе будет построена та или иная модель, но по слухам, базовый Redmi K50 оснастят чипсетом Qualcomm, тогда как модели Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ получат платформы MediaTek.
Если говорить о флагманской модели, то уже известно, что она будет иметь габаритные размеры 162х76,8х8,45 мм и вес 210 гр. Диагональ дисплея Redmi K50 Gaming Edition составит 6,67 дюйма, он будет поддерживать разрешение 2К. Внутри установлены мощная система охлаждения, аккумулятор на 4700 мАч с возможностью быстрой зарядки на 120 Вт. В нем установят тройную 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп камеру, сканер отпечатков пальцев на торце и программный интерфейс MIUI 13.
Особо уточняется информация, полезная геймерам. Речь идет об установке широкополосного линейного вибрационного моторчика CyberEngine 1016. Это будет самый крупный вибродвижок среди Android-устройств с поддержкой широкого диапазона частот вибраций и амплитуды колебаний. По тактильным ощущениям и производительности этот вибромотор заметно превосходит другие решения на рынке. Разработчиком движка выступает компания AAC Technology.
Для достижения ощутимой, многоуровневой виброотдачи объем вибромоторчика составляет 560 мм³, диапазон поддерживаемых частот - от 50 Гц до 500 Гц. По слухам, его тактильная отдача напоминает Taptic Engine в iPhone. Моторчик CyberEngine также отличается низким энергопотреблением (0,12 Вт).
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