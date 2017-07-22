После того, как стало извеcтно, что новая линейка Samsung Galaxy S22 официально появится 9 февраля, главной интригой стала стоимость новых флагманских смартфонов. Обычно эта тайна остается нераскрытой до старта продаж, но на этот раз что-то пошло не так: цены на Samsung Galaxy S22 в Европе стали известны досрочно.
Источником слухов стало немецкое издание WinFuture.de.
Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation. Actual official EURO prices: S22 8/128GB = 849 S22 8/256GB = 899 S22+ 8/128GB = 1049 S22+ 8/256GB = 1099 S22 Ultra 8/128GB = 1249 S22 Ultra 12/256GB = 1349 S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz
Анонс смартфонов линейки Galaxy S22 должен состояться на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 9 февраля.
В новости примечательно еще и то, что выявились расхождения с другой утечкой. Ранее высказывалось предположение, что базовая модель Samsung Galaxy S22 Ultra будет иметь 12 Гбайт оперативной памяти, тогда как топовая - 16 Гбайт ОЗУ. Новая утечка опровергает эти данные.
Кроме того, ходили слухи, что максимальный объем основной памяти смартфонов достигнет 1 Тбайт, что, опять же, не подтвердилось.
Интересно еще и то, как новые цены соотнесены с ценниками конкурентов. Если брать нижнюю планку среди флагманских моделей, то Apple iPhone 13 Mini стоит от 699 долларов (от 69 990 руб.), а Google Pixel 6 - от 599 долларов. И это намного дешевле того, что предложит корейский производитель.
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