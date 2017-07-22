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Стоимость Samsung Galaxy S22 в Европе стала известна досрочно

24 января 2022, 10:46




После того, как стало извеcтно, что новая линейка Samsung Galaxy S22 официально появится 9 февраля, главной интригой стала стоимость новых флагманских смартфонов. Обычно эта тайна остается нераскрытой до старта продаж, но на этот раз что-то пошло не так: цены на Samsung Galaxy S22 в Европе стали известны досрочно.

Будущие цены на Samsung Galaxy S22 в Европе стали известны досрочно


Источником слухов стало немецкое издание WinFuture.de.



Итак, уже сейчас можно познакомиться с ценами на будущие модели флагманской линейки:

  • Samsung Galaxy S22 / 8/128 Гбайт = 849 евро
  • Samsung Galaxy S22 / 8/256 Гбайт = 899 евро
  • Samsung Galaxy S22+ / 8/128 Гбайт = 1049 евро
  • Samsung Galaxy S22+ / 8/256 Гбайт = 1099 евро
  • Samsung Galaxy S22 Ultra / 8/128 Гбайт = 1249 евро
  • Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256 Гбайт = 1349 евро
  • Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/512 Гбайт = 1449 евро

Анонс смартфонов линейки Galaxy S22 должен состояться на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 9 февраля.

Будущие цены на Samsung Galaxy S22 в Европе стали известны досрочно


В новости примечательно еще и то, что выявились расхождения с другой утечкой. Ранее высказывалось предположение, что базовая модель Samsung Galaxy S22 Ultra будет иметь 12 Гбайт оперативной памяти, тогда как топовая - 16 Гбайт ОЗУ. Новая утечка опровергает эти данные.

Кроме того, ходили слухи, что максимальный объем основной памяти смартфонов достигнет 1 Тбайт, что, опять же, не подтвердилось.

Интересно еще и то, как новые цены соотнесены с ценниками конкурентов. Если брать нижнюю планку среди флагманских моделей, то Apple iPhone 13 Mini стоит от 699 долларов (от 69 990 руб.), а Google Pixel 6 - от 599 долларов. И это намного дешевле того, что предложит корейский производитель.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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