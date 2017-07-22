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Представлены Reebok ActiveFit 1.0 за $60: первые умные часы от Reebok

24 января 2022, 12:01




Reebok, являющаяся частью компании Adidas, выпустила свои первые умные спортивные часы, получившие название Reebok ActiveFit 1.0. Для Reebok - это первый шаг в сторону рынка умных гаджетов. Сейчас главная цель компании - закрепиться на рынке. Поэтому цена новинки вполне демократична и составляет около 60 долларов.

Устройство от компании, занимающейся выпуском спортивной одежды, должно быть не только полезным, но и красивым, считает производитель. Поэтому сразу предложено четыре цветовых варианта оформления: черный, синий, темно-синий и красный.

Первые умные спортивные часы Reebok ActiveFit 1.0 стоят 60 долларов


В условиях уже достаточно развитого рынка умных часов, идя на серьезные риски новичка, Reebok решила продавать свое устройство пока только онлайн через интернет-магазин Amazon. По слухам, его цена может повыситься после 28 января, если старт продаж покажет высокую динамику роста.

Первые умные часы Reebok оснащены круглым 1,3-дюймовым HD-дисплеем. Они отвечают требованиям на класс защиты IP67, что делает их устойчивыми к попаданию брызг воды и мелкой пыли.

Часы поставляется с несколькими фабрично установленными функциями, включая уведомления о звонках и SMS-сообщениях. Они поддерживают оповещения из социальных сетей, есть возможность управления камерой и музыкой, а также некоторые встроенные игры.

Предлагается 15 режимов отслеживания для занятий фитнесом и спортом. В часах предусмотрены система мониторинга уровня кислорода в крови, датчик сердечного ритма с круглосуточным мониторингом пульса и выявления признаков аритмии, мониторинг артериального давления, контроль качества сна, напоминания о малоподвижном образе жизни.

Умные часы Reabok предлагают даже функцию отслеживания менструального цикла и медитативного дыхания. Среди еще не названных фитнес-функций - счетчики калорий и шагов. Есть также текущая сводка погоды и ее прогноз.

Reebok ActiveFit 1.0 обеспечивают до 15 дней автономной работы без подзарядки и до 30 дней работы в режиме ожидания.

Несмотря на «первый блин», эксперты сразу по достоинству оценили возможности первых умных часов Reebok ActiveFit 1.0. По их мнению, они смогут серьезно конкурировать с предложениями от таких брендов, как Xiaomi, Amazfit, Realme, Noise и другими.



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