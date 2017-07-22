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AMD Radeon RX 6900 XT стала худшей видеокартой для майнинга

24 января 2022, 17:42




Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT названа худшей по окупаемости для майнеров. Об этом заявил известный российский майнер, известный на рынке под именем ProTON.

Исходя из нынешних цен на криптовалюту, окупаемость видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT, даже несмотря на ее графический процессор с архитектурой RDNA 2, составляет более 3 лет или 38 месяцев. По мнению эксперта, это «кошмар для майнера».

Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT названа худшей по окупаемости для майнеров


Главный недостаток при использовании AMD Radeon RX 6900 XT для майнинга - это наличие массивного кэша L3 при малой ширине шины для передачи данных. В результате возникает нехватка вычислительных ресурсов при выполнении операций майнинга.

Но с другой стороны, именно Radeon RX 6900 XT является на сегодняшний день одной из самых доступных в рознице. Этот «рекорд» достигнут даже несмотря на то, что видеокарта стоит более одной тысячи долларов.

Как показывает статистика, приведенная майнером ProTON, для окупаемости видеокарты GeForce RTX 3080 Ti или GeForce RTX 3090 требуется около трех лет (36-37 месяцев). Неожиданно для многих самый короткий период окупаемости демонстрируют видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti - 28 месяцев. Окупаемость RTX 3060 составляет 30 месяцами.

Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT названа худшей по окупаемости для майнеров


Необходимо отметить, что цены на криптовалюту находились в последнее время в состоянии свободного падения: Ethereum потерял почти 40% за последний месяц, упав ниже 2500 долларов впервые с конца июля 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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