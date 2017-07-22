Согласно неофициальным тестам, проведенным на площадках Geekbench и OpenCL, опытный чипсет, предположительно являющийся инженерным образцом Samsung Exynos 2200, показал существенно более высокие результаты по сравнению с Snapdragon 8 Gen 1.
В графических тестах на производительность OpenCL использовался новый графический процессор в составе чипсета Samsung Exynos 2200 на базе архитектуры RDNA2. Он набрал 9143 балла. Этот результат на 50,7% превосходит рекордное значение, показанное в прошлых тестах с участием чипсета Spandragon Gen1 с GPU Adreno 730 Лучший результат последнего - 6050 баллов (на базе Oneplus 10 PRO).
Если сравнивать производительность в играх (тест Vulkan), чипсет Samsung оказался на 25,5% быстрее разработки Qualcomm - 9143 и 7285 баллов соответственно.
Производительность процессора Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno 730. Источник: Geekbench
Эти данные были обнаружены в базе бенчмарка Geekbench. Как указано в спецификации теста, новый чипсет Exynos работал на тактовой частоте 555 МГц. Это значения явно намного ниже реального, поэтому называть его достоверным не имеет смысла.
Графический процессор была распознан под именем Xclipse 920, тогда как установленный на плате GPU получил название GFX1040. Название подтверждает его принадлежность к семейству продуктов AMD RDNA2.
Samsung Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse 920, источник: Geekbench
В настоящее время известно, что Samsung Exynos 2200 построен в конфигурации 1+3+4. Его самое мощное ядро - ARM Cortex X2, три производительных ядра - Cortex A710, четыре энергоэффективных ядра - Cortex A510.
За графическую часть отвечает GPU Xclipse 920, основанный на архитектуре AMD RDNA2. Точные характеристики и возможности графического блока неизвестны, но есть информация, что он имеет шесть вычислительных блоков с 384 потоковыми процессорами.
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