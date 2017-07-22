В сеть попала информация о планируемых конфигурациях новой графики Intel DG2 для ноутбуков. Этой информацией поделился пользователь HXL (@9550pro), опубликовавший слайд из неназванной презентации.
Слайд носит название «Конфигурация памяти графики DG2». В ней указаны пять вариантов графики, что позволило сократить список ожидаемых вариантов, где раньше присутствовало на одну модель больше.
Упоминание «DG2 NB SKU» указывает на то, что речь идет о будущей линейке ARC Alchemist.
Согласно опубликованной таблице, флагманская модель SKU1 имеет 512 исполнительных модулей (512EU), которые будут работать в паре с восемью модулями памяти GDDR6 общей емкостью 16 Гбайт. Скорость передачи данных по шине памяти - 16 Гбит/с. Эта скорость не уступает тому, что имеется у недавно анонсированной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Максимальная пропускная способность 256-битной шины памяти составляет 512 Гбайт/с.
Вторая модель имеет сокращенный набор исполнительных модулей (384EU). Количество модулей памяти уменьшено до шести, а ширина шины - до 192 бит. Объем буферной видеопамяти - 12 Гбайт, ее тип - GDDR6. Хотя скорость передачи данных останется прежней, но из-за сокращения ширины шины максимальная пропускная способность составляет 384 Гбайт/с.
Третья модель SKU3 имеет еще более ограниченную максимальную пропускную способность (256 Гбайт/с). Это обусловлено отключением части исполнительных модулей (до 256EU), наличием только четырех модулей памяти общей емкостью 8 Гбайт типа GDDR6 и 128-битной шины памяти. Пропускная способность шины осталась прежней (16 Гбит/с).
Наконец, в списке представлены еще и модели - SKU4 и SKU5. Их максимальная пропускная способность составляет 112 Гбайт/с. Они имеют два модуля памяти GDDR6 общей емкостью 4 Гбайт. Доступ к ней осуществляется по 64-битной шине. Скорость шины немного занижена (до 14 Гбит/с), поэтому максимальная пропускная способность составляет 112 Гбайт/с. Разница между этими модулями состоит в количество доступных исполнительных блоков - 128 EU и 96 EU.
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