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Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных процессоров Intel Arc Alchemist

24 января 2022, 21:34




В сеть попала информация о планируемых конфигурациях новой графики Intel DG2 для ноутбуков. Этой информацией поделился пользователь HXL (@9550pro), опубликовавший слайд из неназванной презентации.

Слайд носит название «Конфигурация памяти графики DG2». В ней указаны пять вариантов графики, что позволило сократить список ожидаемых вариантов, где раньше присутствовало на одну модель больше.

Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных процессоров Intel Arc Alchemist


Упоминание «DG2 NB SKU» указывает на то, что речь идет о будущей линейке ARC Alchemist.

Согласно опубликованной таблице, флагманская модель SKU1 имеет 512 исполнительных модулей (512EU), которые будут работать в паре с восемью модулями памяти GDDR6 общей емкостью 16 Гбайт. Скорость передачи данных по шине памяти - 16 Гбит/с. Эта скорость не уступает тому, что имеется у недавно анонсированной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Максимальная пропускная способность 256-битной шины памяти составляет 512 Гбайт/с.

Вторая модель имеет сокращенный набор исполнительных модулей (384EU). Количество модулей памяти уменьшено до шести, а ширина шины - до 192 бит. Объем буферной видеопамяти - 12 Гбайт, ее тип - GDDR6. Хотя скорость передачи данных останется прежней, но из-за сокращения ширины шины максимальная пропускная способность составляет 384 Гбайт/с.

Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных процессоров Intel Arc Alchemist


Третья модель SKU3 имеет еще более ограниченную максимальную пропускную способность (256 Гбайт/с). Это обусловлено отключением части исполнительных модулей (до 256EU), наличием только четырех модулей памяти общей емкостью 8 Гбайт типа GDDR6 и 128-битной шины памяти. Пропускная способность шины осталась прежней (16 Гбит/с).

Наконец, в списке представлены еще и модели - SKU4 и SKU5. Их максимальная пропускная способность составляет 112 Гбайт/с. Они имеют два модуля памяти GDDR6 общей емкостью 4 Гбайт. Доступ к ней осуществляется по 64-битной шине. Скорость шины немного занижена (до 14 Гбит/с), поэтому максимальная пропускная способность составляет 112 Гбайт/с. Разница между этими модулями состоит в количество доступных исполнительных блоков - 128 EU и 96 EU.



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