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Akasa представила башенный кулер Alucia H4 премиум-класса

25 января 2022, 12:21




Тайваньская компания Akasa выпустила кулер Alucia H4 башенного типа премиум-класса. Модель будет поставляться в разные страны, в том числе в Россию.

Кулер состоит из гладкого радиатора абсолютно черного цвета и высокопроизводительного 120-мм вентилятора. Его мощность настолько высока, что позволяет охлаждать процессор с тепловой мощностью (TDP) до 185 Вт. Этот кулер подходит для охлаждения таких монстров, как Intel Core i7 12700 в режиме Turbo Power или AMD Ryzen 9 5950X.

Akasa представила башенный кулер Alucia H4 премиум-класса


Радиатор Alucia H4 имеет эксцентричную конструкцию. Благодаря его особому механизму, радиатор можно смещать по высоте, устанавливая модули памяти без риска оказания давления на них со стороны кулера. При монтаже необходимо только отрегулировать зажимы крепления вентилятора.

Для теплоотвода протянуты четыре медные тепловые трубки внутри радиатора. Отдача тепла происходит по принципу прямого контакта. Эта технология обеспечивает высокую эффективность.

В комплект поставки кулера входит специальное приспособление, которое обеспечивает совместимость при посадке на сокеты различных видов: LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/1200 и AM4. В будущем планируется обновление, что позволит использовать кулер также для сокета LGA1700.

В комплект поставки входит также термопаста премиум-класса Akasa T5 Pro-Grade Plus. Она обеспечивает наилучший отвод тепла от процессора.

Лопасти вентилятора Alucia имеют темно-синий цвет. Они спроектированы так, чтобы гарантировать высокий уровень аэродинамической эффективности. При работе создается поток воздуха объемом 1,59 м3/мин и перепад давления 1,94 мм вод. ст.

Akasa представила башенный кулер Alucia H4 премиум-класса


В Alucia H4 используется технология HD Bearing. Она обеспечивает равномерность смазки подшипников за счет вращения вентилятора. Это дает высокую плавность хода, тихую работу и увеличивает срок службы вентилятора (до 40 000 часов).

Цена Alucia H4 (AK-CC4017EP01) составляет 35,99 евро (3100 руб.).



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