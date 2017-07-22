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Анонс Transcend MTE110Q: твердотельный накопитель на памяти 3D NAND QLC

25 января 2022, 15:07




Компания Transcend анонсировала новый твердотельный накопитель MTE110Q с интерфейсом PCIe Gen3 x4 на основе памяти 3D NAND QLC.

SSD обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбайт/с в операциях последовательного чтения и до 1500 Мбайт/с при записи. Его производительность при произвольном чтении и записи может достигать 250 000 IOPS.

Анонс Transcend MTE110Q: твердотельный накопитель на основе памяти 3D NAND QLC


Отмечается более высокая надежность хранения данных при переходе на новые накопители MTE110Q. Это обеспечивается за счет использования высококачественных микросхем флеш-памяти 3D NAND QLC и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки.

Для работы с новым накопителем имеется фирменный программный пакет SSD Scope, доступный бесплатно для загрузки с сайта Transcend. В его наборе имеются программы для мониторинга исправности устройства: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

Твердотельный накопитель Transcend MTE110Q представлен моделями емкостью 500 Гбайт и 1 Тбайт и имеет 3-летнюю ограниченную гарантией Transcend.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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