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Apple добавит режим автоматической прозрачности в AirPods Pro

25 января 2022, 17:40




Находясь в состоянии подготовки к выпуску новой модели наушников под названием AirPods Pro 2, в Apple ищут новые функции, которые можно было бы добавить в нее. Новая модель должна стать преемников высококачественных беспроводных наушников Apple AirPods Pro, лучших в продуктовой линейке Apple, поэтому производитель не намерен искать неяркие решения.

Большой интерес недавно вызвала патентная заявка, поданная Apple на новую функцию AirPods Pro. Она носит название «Система прерывания звучания аудиоустройства с шумоподавлением». По сути, речь идет о функции автоматического управления режимом прозрачности, когда наушники автоматически отключают работу системы шумоподавления, приглушают музыку и переключаются в режим, оптимальный для ведения разговора.

Apple добавит режим автоматической прозрачности в AirPods Pro


С помощью новой функции можно заранее определить, когда требуется приостановить работу устройства в режиме активного шумоподавления. Для этого можно настроить прерывание на вызов определенного контакта. Это может быть один или несколько людей в списке контактов, но предварительно потребуется задать им соответствующий статус.

Apple планирует добавить также срабатывание после произнесения определенных триггерных слов. В этом случае будет работать режим распознавания голоса.

После добавления этой функции, режим активного шумоподавления будет оставаться в активном состоянии до тех пор, пока пользователь ни позвонит по телефону тому, кто находится в списке контактов и ему будет разрешено прерывание. Наушники автоматически переключатся в режим прозрачности.

В патенте указывается, что система будет распознавать также важные звуки: сирену полиции или скорой помощи, срабатывание дымовой или пожарной сигнализации. Эти звуки можно также указать в качестве триггеров для переключения режима.

Патентная заявка была подана в июле прошлого года. Гарантий в ее применении нет.



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