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Слухи о геймерском смартфоне Lenovo Halo Legion: характеристики и дизайн

25 января 2022, 19:46




Компания Lenovo ведет разработку игрового смартфона под кодовым названием «Halo». Он станет частью геймерской линейки Legion. Об этом сообщил известный информатор Эван Бласс. Он предоставил информацию о характеристиках новинки и опубликовал ее рендеры.

На рендере Lenovo Helo видно, что 6,67-дюймовый дисплей устройства имеет традиционное отверстие для селфи-камеры. Дисплей изготовлен по технологии P-OLED и имеет разрешение FHD+. Частота его обновления составляет 144 Гц, частота дискретизации касания - 300 Гц. Разрешение фронтальной камеры - 16 Мп.

Слухи о геймерском смартфоне Lenovo Halo Legion: характеристики, дизайн


Тыльная сторона смартфона отличается приглушенным дизайном и выглядит не так броско, как другие игровые гаджеты под маркой Legion. Производитель старался сделать ее спокойной и изящной.

На задней панели находится основная камера Lenovo Halo с разрешением 50 Мп. Помимо нее, присутствуют 13-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Со слов Бласса, Lenovo Halo построен на 4-нм платформе Snapdragon SM8475 с графический процессор Adreno 730. Отмечается, что уже выпущенная флагманская платформа Snapdragon 8 Gen 1 проходит по документам под номером SM8450. Это позволяет сделать вывод, что индекс SM8475, скорее всего, относится к обновленной или разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 1.

В качестве предположения называют модель Snapdragon 8 Gen 1 Plus, которую Qualcomm собирался выпустить в ближайшие несколько месяцев.

Помимо этого смартфон получит 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 и внутренний накопитель UFS 3.1 объемом 128 или 256 Гбайт. В игровом телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

Ожидается, что новая модель появится в продаже в третьем квартале 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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