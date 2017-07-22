Компания Lenovo ведет разработку игрового смартфона под кодовым названием «Halo». Он станет частью геймерской линейки Legion. Об этом сообщил известный информатор Эван Бласс. Он предоставил информацию о характеристиках новинки и опубликовал ее рендеры.
На рендере Lenovo Helo видно, что 6,67-дюймовый дисплей устройства имеет традиционное отверстие для селфи-камеры. Дисплей изготовлен по технологии P-OLED и имеет разрешение FHD+. Частота его обновления составляет 144 Гц, частота дискретизации касания - 300 Гц. Разрешение фронтальной камеры - 16 Мп.
Тыльная сторона смартфона отличается приглушенным дизайном и выглядит не так броско, как другие игровые гаджеты под маркой Legion. Производитель старался сделать ее спокойной и изящной.
На задней панели находится основная камера Lenovo Halo с разрешением 50 Мп. Помимо нее, присутствуют 13-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Со слов Бласса, Lenovo Halo построен на 4-нм платформе Snapdragon SM8475 с графический процессор Adreno 730. Отмечается, что уже выпущенная флагманская платформа Snapdragon 8 Gen 1 проходит по документам под номером SM8450. Это позволяет сделать вывод, что индекс SM8475, скорее всего, относится к обновленной или разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 1.
В качестве предположения называют модель Snapdragon 8 Gen 1 Plus, которую Qualcomm собирался выпустить в ближайшие несколько месяцев.
Помимо этого смартфон получит 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 и внутренний накопитель UFS 3.1 объемом 128 или 256 Гбайт. В игровом телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.
Ожидается, что новая модель появится в продаже в третьем квартале 2022 года.
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