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Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100

25 января 2022, 20:45




Facebook/Meta запустила в работу массивный суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100. Он стал крупнейшей на сегодняшний день клиентской установкой систем NVIDIA DGX A100. Новый вычислительный кластер RSC уже запущен в работу и занят обучением нейромоделей, продолжая совершенствовать применяемые алгоритмы ИИ.

Разработкой кластера RSC занимались специалисты Meta, головной компании Facebook, а техническим проектированием и инсталляцией - специалисты NVIDIA. От момента начала разработки эскизного проекта до появления работающего суперкомпьютера для ИИ прошло всего 18 месяцев.

Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100


Согласно оценкам, его вычислительная производительность оценивается в пять экзафлопс и использует передовые вычислительные системы NVIDIA, сетевые технологии InfiniBand и программное обеспечение для оптимизации работы тысяч видеокарт.

«Мы надеемся, что кластер RSC поможет нам создать совершенно новые системы искусственного интеллекта, которые смогут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени больших групп людей, говорящих на разных языках, чтобы они могли совместно работать над исследовательскими проектами или играть в игры с дополненной реальностью», - говорится в сообщении компании Meta в блоге.

Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100


В настоящее время строительство суперкомпьютера продолжается. Его полное завершение планируется в этом году. Meta собирается использовать его для обучения моделей ИИ с более чем триллионом параметров. А в качестве возможных областей применения называют задачи обработки естественного языка, выявление вредоносного контента в режиме реального времени и т.д.

В качестве вычислительных узлов в новом суперкомпьютере для ИИ используется 760 систем NVIDIA DGX A100. В общей сложности кластер содержат 6080 графических процессоров NVIDIA A100, объединенных в сеть с помощью NVIDIA Quantum 200 Гбит/с InfiniBand. Производительность в операциях TF32 оценивается в 1895 petaFLOPS.



Хранилище данных состоит из 175 петабайт на базе массивов Pure Storage FlashArray, 46 петабайт кэш-памяти в системах Penguin Computing Atlus и 10 петабайт данных на базе СХД Pure Storage FlashBlade. После завершения строительства RSC его сетевая структура Infiniband соединит 16 000 графических процессоров. Согласно данным Meta, система кэширования и хранения будет использовать обучающие данные, доступные на скоростях 16 Тбайт/с с возможностью масштабирования массива до 1 эксабайта.



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