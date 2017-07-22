Компания be quiet! объявила о расширении линейки блоков питания Pure Power 11 FM двумя моделями высокой мощности: 850 Вт и 1000 Вт.
Обе модели предназначены для настольных систем и используют модульную систему кабелей. По своей энергоэффективности они отвечают требованиям 80 PLUS Gold (до 93,9%). Блоки питания отличаются низким энергопотреблением, экономичным расходом электроэнергии, пониженным нагревов и тихим режимом работы.
Блоки питания ориентированы на пользователей, которые ценят универсальность и премиальный уровень компонентов и изделия. Благодаря высокой мощности новые модели подходят для настольных мейнстрим-систем с мощными видеокартами. В первую очередь, это касается игровых компьютерах.
Благодаря модульной кабельной системе при монтаже можно устанавливать только необходимые кабели. Такая компоновка гарантирует более низкие температуры, простой и удобный доступ к компонентами внутри корпуса.
В комплект линейки Pure Power 11 FM входят плоские кабели черного цвета для накопителей и устройств с разъемом PCI-Express, а также 20+4 контактные кабели питания ATX с черной оплеткой.
Благодаря двум независимым линиям питания 12В обеспечена высокая стабильность сигнала. Шесть разъемов PCI-Express, впечатляющая мощность (850/1000 Вт) - эти характеристики указывают на совместимость с игровыми системами с high-end видеокартами.
В серии Pure Power 11 FM используется технология LLC + SR + DC / DC. Она способствует повышению стабильности и высокой точности при регулировке напряжений. Для охлаждения задействован 120-мм вентилятор be quiet! с оптимизированными лопастями.
Как и другие свежие блоки питания этой серии, новинки имеют все современные системы защиты (включая UVP, OVP, SCP, OPP, OCP и OTP). be quiet! предлагает 5-летнюю гарантию производителя на все блоки питания серии Pure Power 11 FM.