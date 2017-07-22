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Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

26 января 2022, 12:03




Компания Samsung официально объявила о дате проведения следующего мероприятия Galaxy Unpacked. Оно состоится 9 февраля. Подтверждением служит официально выпущенный тизер с приглашением на онлайн-трансляцию.

В центре изображения находится буква «S», упакованная внутри коробки. Вид тизера однозначно указывает на то, что главным событием предстоящего мероприятия станет запуск новых флагманских смартфонов серии Galaxy S22.

Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked


Ивент пройдет оффлайн, но при этом будет вестись его онлайн-трансляция. Samsung уже начала принимать предварительные заказы от тех, кто хочет стать первыми обладателями флагманского устройства.

Ожидается, что Samsung представит три новые модели в серии - Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra с размером дисплея 6,09-, 6,55- и 6,8 дюйм, соответственно.

Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

Galaxy S22


Интрига состоит в том, что старшая модель Samsung Galaxy S22 Ultra будет рассматриваться фактически как приемник популярной линейки Galaxy Note. Прежде всего, эта преемственность выражается в поддержке стилуса S Pen. Стилус будет храниться в специальном отсеке в корпусе смартфона.

Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

Galaxy S22 Ultra


Флагманские смартфоны получат чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 - выбор зависит от региона. Цены на новые модели начинаются с 899 долларов. Эти данные пока неофициальные, но можно рассчитывать на то, что они соответствуют действительности.

По слухам, помимо Samsung Galaxy S22, на презентации будут представлены также три планшета линейки Galaxy Tab S8.

Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

Galaxy Tab S8




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