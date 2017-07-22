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Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

26 января 2022, 13:51




В сети нарастают слухи о компании TD Tech, которая считается одним из аппаратных лицензиатов продукции Huawei. На текущий момент в продуктовом портфеле TD Tech значится только единственная модель - смартфон TD Tech N8 Pro.

Внимательное изучение гаджета позволяет предположить, что он стал ребрендингом модели HUAWEI nova 8 Pro 5G.

Но слухи не ограничиваются только этим. В сети появилась информация, что компания TD Tech собирается выпустить собственную версию смартфона HUAWEI Mate 40E. Интрига состоит в том, что новинка должна получить чипсет MediaTek Dimensity 1000+, который не может использовать Huawei из-за санкций. Поэтому выпуск смартфона под альтернативным брендом может рассматриваться как выход из тупиковой ситуации.

Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

Huawei Mate 40E


По слухам от пользователя Weibo 旺仔百事通, готовящийся к выпуску в TD Tech смартфон Huawei Mate 40 будет действительно оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1000+. При этом имя Huawei Mate 40E не упоминается вовсе.

Как показали найденные в сети данные, эта модель разрабатывается под кодовым номером TDT-MA01. Телефон будет иметь быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт, но сам адаптер так и не войдет в его комплект поставки.

В TikTok также появилось видео, где можно изучить дизайн аппарата. Самым примечательным является то, что на задней панели устройства присутствует надпись «TD Tech» вместо «Huawei».

Дата выхода этого смартфона до сих пор остается тайной. Даже в случае его выпуска, есть мнение, что телефон не попадет в широкую розничную продажу. При выпуске предыдущей модели TD Tech N8 Pro распродажа прошла настолько быстро, что никто из экспертов, тем более иностранных, не успели приобрести ее для тестирования.



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