NVIDIA столкнулась с сильным противодействием со стороны регулирующих органов в осуществлении своей заявки на покупку британской компании ARM Holdings - разработчика архитектур RISC. После многочисленных безуспешных попыток убедить рынок и регулирующие органы в том, что планы покупки не идут вразрез с интересами отрасли и рынка, похоже, NVIDIA отказалась от своих планов. Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам экспертов, знакомых с существом вопроса, корпорация NVIDIA готовится отказаться от покупки ARM Ltd. у SoftBank Group Corp. Это может произойти, потому что компания практически не продвинулась в получении одобрения этой сделки», - написал Bloomberg.
Если отказ будет инициирован NVIDIA, то ей придется зафиксировать убыток в размере 1,25 млрд долларов. Эту сумму придется выплатить за разрыв первоначальных договоренностей.
Первоначальный план NVIDIA состоял в том, чтобы приобрести компанию за 40 млрд долларов. Еще в 2020 году NVIDIA пообещала сохранить модель лицензирования ARM с открытым исходным кодом и обеспечить нейтралитет для всех ее клиентов. NVIDIA также заверила, что собирается расширить свое присутствие и активно участвовать в исследованиях и разработках в Кембридже (Великобритания), где находится штаб-квартbра и исследовательские подразделения ARM.
Однако, несмотря на очевидный смысл всех названных инициатив, эти обещания так и не убедили регулирующие органы Великобритании, что сделка безопасна для рынка.
В то же время, не имея полных прав на управление архитектурой ARM, NVIDIA может столкнуться с новыми препятствиями при выходе на рынок процессоров. Хотя ARM и NVIDIA тесно сотрудничали в прошлом, после приобретения NVIDIA может не получить полных прав и решающий голос при выборе дальнейших путей развития архитектуры ARM. Все это могло подтолкнуть компанию к отказу от сделки, считают в Bloomberg.
Для партнеров и других компаний на рынке это решение может показаться успехом. Сделка задела многих из них, так как они не доверяют NVIDIA, которая может получить исключительные права на дальнейшее лицензирование процессорных ядер на базе ARM и активно лоббировать свои позиции.
*NVIDIA IS SAID TO QUIETLY PREPARE TO ABANDON TAKEOVER OF ARM$NVDA
ARM старалась убедить правительство Великобритании, что при срыве сделки отрасль может сильно пострадать. За последний год ее позиции против Intel и RISC-V ослабли, поэтому вливание сил со стороны NVIDIA могло бы подхлестнуть дальнейшее развитие архитектуры.
В то же время позиция ARM показалась регуляторам неубедительной. ARM называла Qualcomm как одного из своих конкурентов, несмотря на то, что последняя является одним из лицензиатов ее архитектуры. В качестве подтверждения своей позиции, ARM утверждала, что «архитектурные лицензиаты не используют разработанные в ARM конструкции процессорных ядер. Взамен этого, приобретая лицензию на архитектурные решения ARM, они создают фактически собственные проприетарные конструкции ЦП, используя наработки собственных инженерных групп». Эти доводы приводились в обоснование того, почему лицензиатов архитектуры ARM следует называть конкурентами.
По сообщению Bloomberg, теперь ARM Holdings может рассмотреть возможность выхода на биржу, что станет альтернативой поглощению NVIDIA.
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