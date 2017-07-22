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Анонс Redmi Note 11 Pro и Pro 5G: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 695/Helio G96

26 января 2022, 19:15




Компания Xiaomi представила серию новых смартфонов в линейке Redmi Note 11 Pro, состоящую из двух моделей - Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G. Главное отличие между ними - выбор чипсета. Следствием выбора является разная сетевая поддержка - 5G или только 4G.

Смартфон Redmi Note 11 Pro 5G выстроен на базе 6-нм платформы Snapdragon 695 на пару с 6 или 8 Гбайтами оперативной памяти типа LPDDR4X и 64 или 128 Гбайтами основной памяти типа UFS 2.2. Более традиционная модель Redmi Note 11 Pro (4G) построена на базе более консервативной 12-нм платформы Helio G96.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Pro 5G: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 695/Helio G96


Отличие выражается не только в выборе поколения технологических допусков, но и на уровне графического процессора: более консервативный Mali-G57 MC2, конечно, уступает Adreno 619, но выбор - дело вкуса.

Зато по программному оснащению обе модели совсем не отличаются между собой и работают под MIUI 13 на базе Android 11. Нет также отличий и по остальным элементам оснащения.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Pro 5G: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 695/Helio G96


Прежде всего, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p+ (20:9), высокой частотой обновления 120 Гц и и не менее привлекательной частотой дискретизации касания 360 Гц. Это создает высокую отзывчивость экрана. Дисплей поддерживает широкую цветовую гамму DCI-P3 и имеет яркость 700 нит, которая на пиках доходит до 1200 нит.

Не забыта и высокая защищенность от неблагоприятных условий. Она выражается в использовании защитного покрытия Gorilla Glass 5, а также выражается в соответствии требованиям по классу защиты IP53. Это распространяется на высокую защищенность от действия пыли и брызг.

Основная камера на задней панели имеет замечательный 108-мегапиксельный датчик ISOCELL HM2 размером 1/1,52 дюйма; размер его пикселя составляет 0,7 мкм, имеется поддержка биннинга «9-в-1» (2,1 мкм). Поддерживается 3-кратный аппаратный зум без использования специального объектива.

Помимо основной камеры, есть также сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и углом обзора 118° и камера для макросъемки с разрешением 2 Мп. В комплект оснащения модели 4G входит также 2-мегапиксельный датчик глубины.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Pro 5G: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 695/Helio G96


На фронтальной стороне также располагается 16-мегапиксельная селфи-камера.

Обе модели питаются от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Доступна также быстрая зарядка мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядиться до уровня 50% всего за 15 минут. Есть также поддержка NFC, ИК, Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Pro 5G: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 695/Helio G96


Смартфон Redmi Note 11 Pro будет стоить от 300 долларов (24 000 руб.) за модель 6/64 Гбайт и до 350 долларов (27 900 руб.) за 8/128 Гбайт. Более мощная модель Pro 5G «попросит» уже от 330 долларов (26 400 руб.) за конфигурацию 6/64 Гбайт и до 380 долларов (30 400 руб.) за 8/128 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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