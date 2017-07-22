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Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

26 января 2022, 21:32




Недавно на китайском форуме Tieba Baidu появилась информация с характеристиками различных вариантов оснащения графической карты Arc Alchemist, разработка которой сейчас ведется в недрах Intel. Хотя в реальности эта информация появились во внутренней переписке более 7 месяцев назад, она стала публично известной только сейчас. Ранее THG.ru уже сообщал эту информацию.

Как оказалось, на этом история не закончилась. Несколькими днями позже в сети появился снимок с инженерным образцом графического процессора DG2-512 - этой микросхемой Intel планирует оснащать свои будущие видеокарты ARC Alchemist.

Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

Графический процессор Intel DG2 для оснащения графических карт ARC Alchemist и микросхемы памяти производства Samsung. Источник: @ametohana__


На снимках показан 6-нм графический процессор, основанный на архитектуре Xe-HPG. Он станет частью аппаратных систем, которыми будут оснащаться карты Arc Alchemist. Рядом с процессором находятся шесть модулей памяти, обозначенные как Samsung K4ZAF325BM-HC16. Каждая из этих микросхем имеет емкость 2 Гбайта и обеспечивает пропускную способность 16 Гбит/с.

Эксперты, познакомившись со снимком, заявили о его достоверности. В то же время они затруднились оценить, о каком процессоре идет речь - для мобильных или стационарных систем.

Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

Модельный ряд мобильных графических процессоров Intel Mobile DG2 для Arc Alchemist, Источник: Tieba Baidu


С учетом ранее опубликованной таблицы с характеристиками различных вариантов комплектации видеокарты ARC Alchemist можно предположить, что в данном случае речь идет, похоже, о варианте с 384 вычислительными модулями (384EU). Эта модель названа в спецификации Intel как SKU2. Она имеет 12 Гбайт буферной памяти GDDR6, доступ к которой осуществляется через 192-битную шину памяти с пропускной способностью до 384 Гбайт/с.

Для подтверждения высказанных догадок была сделана увеличенная фотография. Она позволила прочитать надпись на микросхеме. На ней видны большинство букв, они указывают на принадлежность:

Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

Samsung K4ZAF325BM-HC16. Источник: @ametohana__


Эксперты отметили, что в реестре выпущенных изделий Samsung произошли после этого изменения. Если раньше напротив изделия Samsung K4ZAF325BM-HC16 был указан признак «массовое производство», то теперь он заменен на «Sampling» («Образец»).

Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

Каталог памяти Samsung GDDR6 (январь 2022 г.). источник: Samsung.


Процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

Каталог памяти Samsung GDDR6 (декабрь 2022 г.). источник: Samsung.




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