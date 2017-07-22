Недавно на китайском форуме Tieba Baidu появилась информация с характеристиками различных вариантов оснащения графической карты Arc Alchemist, разработка которой сейчас ведется в недрах Intel. Хотя в реальности эта информация появились во внутренней переписке более 7 месяцев назад, она стала публично известной только сейчас. Ранее THG.ru уже сообщал эту информацию.
Как оказалось, на этом история не закончилась. Несколькими днями позже в сети появился снимок с инженерным образцом графического процессора DG2-512 - этой микросхемой Intel планирует оснащать свои будущие видеокарты ARC Alchemist.
Графический процессор Intel DG2 для оснащения графических карт ARC Alchemist и микросхемы памяти производства Samsung. Источник: @ametohana__
На снимках показан 6-нм графический процессор, основанный на архитектуре Xe-HPG. Он станет частью аппаратных систем, которыми будут оснащаться карты Arc Alchemist. Рядом с процессором находятся шесть модулей памяти, обозначенные как Samsung K4ZAF325BM-HC16. Каждая из этих микросхем имеет емкость 2 Гбайта и обеспечивает пропускную способность 16 Гбит/с.
Эксперты, познакомившись со снимком, заявили о его достоверности. В то же время они затруднились оценить, о каком процессоре идет речь - для мобильных или стационарных систем.
Модельный ряд мобильных графических процессоров Intel Mobile DG2 для Arc Alchemist, Источник: Tieba Baidu
С учетом ранее опубликованной таблицы с характеристиками различных вариантов комплектации видеокарты ARC Alchemist можно предположить, что в данном случае речь идет, похоже, о варианте с 384 вычислительными модулями (384EU). Эта модель названа в спецификации Intel как SKU2. Она имеет 12 Гбайт буферной памяти GDDR6, доступ к которой осуществляется через 192-битную шину памяти с пропускной способностью до 384 Гбайт/с.
Для подтверждения высказанных догадок была сделана увеличенная фотография. Она позволила прочитать надпись на микросхеме. На ней видны большинство букв, они указывают на принадлежность:
Samsung K4ZAF325BM-HC16. Источник: @ametohana__
Эксперты отметили, что в реестре выпущенных изделий Samsung произошли после этого изменения. Если раньше напротив изделия Samsung K4ZAF325BM-HC16 был указан признак «массовое производство», то теперь он заменен на «Sampling» («Образец»).
Каталог памяти Samsung GDDR6 (январь 2022 г.). источник: Samsung.
Каталог памяти Samsung GDDR6 (декабрь 2022 г.). источник: Samsung.
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