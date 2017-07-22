Компания Xiaomi объявила о начале глобальных продаж средне-бюджетного смартфона Redmi Note 11S.
Среднебюджетный уровень в исполнении Xiaomi выглядит достаточно технологичным. В качестве аппаратной начинки для модели выбрана 12-нм платформа MediaTek Helio G96, несущая два процессорных ядра A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шесть процессорных ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Поддержка графики обеспечена за счет графического процессора Mali-G57 MC2.
На пару с процессорным модулем работает память: 6 или 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X и 64 или 128 Гбайт встроенной основной памяти типа UFS 2.2. При необходимости память может быть расширена до 1 Тбайт за счет установки карты памяти microSD.
Дисплей также трудно назвать бюджетным. Он имеет диагональ 6,43 дюйма и тип AMOLED. Разрешение соответствует уровню FHD+ (1080х2400 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц, цветовой охват отвечает требованиям DCI-P3, яркость в пиковом состоянии доходит до 1000 нит. Этот набор особенно удачен для деловых применений.
16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.4 располагается в круглом отверстии в верхней части на фронтальной стороны смартфона. Площадь занимаемой ею части экрана минимальна.
На тыльной стороне располагаются 108-мегапиксельная основная камера, выстроенная на базе сенсора Samsung HM2 с апертурой f/1,9. Ее дополняют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118° и 2-мегапиксельный датчик глубины. Набор завершает 2-мегапиксельная камера для макросъемки с диафрагмой f/2,4.
Сканер отпечатков пальцев находится на боковом торце. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего режим быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Время полной зарядки до 100% составляет около одного часа.
Устройство работает на базе программной оболочки MIUI 13 поверх Android 11. Защищенность отвечает требованиям IP53.
Коммуникационная поддержка представлена в виде Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Цены на смартфон Redmi Note 11S:
6 + 64 Гбайт - 249 долларов (19 900 руб.)
6 + 128 Гбайт - 279 долларов (22 300 руб.)
8 + 128 Гбайт - 299 долларов (23 900 руб.)
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