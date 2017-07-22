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Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

26 января 2022, 23:10




Компания Xiaomi объявила о начале глобальных продаж средне-бюджетного смартфона Redmi Note 11S.

Среднебюджетный уровень в исполнении Xiaomi выглядит достаточно технологичным. В качестве аппаратной начинки для модели выбрана 12-нм платформа MediaTek Helio G96, несущая два процессорных ядра A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шесть процессорных ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Поддержка графики обеспечена за счет графического процессора Mali-G57 MC2.

Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп


На пару с процессорным модулем работает память: 6 или 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X и 64 или 128 Гбайт встроенной основной памяти типа UFS 2.2. При необходимости память может быть расширена до 1 Тбайт за счет установки карты памяти microSD.

Дисплей также трудно назвать бюджетным. Он имеет диагональ 6,43 дюйма и тип AMOLED. Разрешение соответствует уровню FHD+ (1080х2400 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц, цветовой охват отвечает требованиям DCI-P3, яркость в пиковом состоянии доходит до 1000 нит. Этот набор особенно удачен для деловых применений.

16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.4 располагается в круглом отверстии в верхней части на фронтальной стороны смартфона. Площадь занимаемой ею части экрана минимальна.

На тыльной стороне располагаются 108-мегапиксельная основная камера, выстроенная на базе сенсора Samsung HM2 с апертурой f/1,9. Ее дополняют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118° и 2-мегапиксельный датчик глубины. Набор завершает 2-мегапиксельная камера для макросъемки с диафрагмой f/2,4.

Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп


Сканер отпечатков пальцев находится на боковом торце. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего режим быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Время полной зарядки до 100% составляет около одного часа.

Устройство работает на базе программной оболочки MIUI 13 поверх Android 11. Защищенность отвечает требованиям IP53.

Коммуникационная поддержка представлена в виде Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.

Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп


Цены на смартфон Redmi Note 11S:

  • 6 + 64 Гбайт - 249 долларов (19 900 руб.)
  • 6 + 128 Гбайт - 279 долларов (22 300 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 299 долларов (23 900 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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