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OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

27 января 2022, 10:23




Компания OnePlus, со слов популярного информатора Йогеша Брара из Индии, ведет разработку флагманского смартфона под названием Ultra.

OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса


Со слов Брара, аппаратной платформой для нового флагманского смартфона станет не традиционный Snapdragon, а самостоятельно разработанный чипсет MariSillicon X от компании OPPO. Его название, выбранное в честь Марианской впадины, говорит о больших амбициях разработчиков.

Информатор сообщил, что разработка нового флагмана Ultra находится сейчас на стадии EVT (Engineering, Validation (Verification), Test). Это означает, что идет сборка инженерных образцов, которые затем будут подвергнуты валидации и тестированию.

Сказанное позволяет сделать вывод, что в скором будущем эта модель еще не появится в продаже. Со слов информатора, флагманский OnePlus Ultra может добраться до рынка где-то во второй половине 2022 года.

Нет также информации о цене смартфона. Хотя можно предположить, что новый флагман OnePlus может стоить как Galaxy S22 Ultra, т.е. около 1500 долларов. Очевидно, что выпуск такой флагманской модели указывает на желание китайского производителя стать прямым конкурентом лидеров рынка - Samsung и Apple.

Тем не менее, эксперты считают, что выходить на премиальный рынок с неизвестным чипсетом MarSilicon X - это рискованный план, даже несмотря на хвалебные отзывы OPPO о своем детище.

Известно, что этот чипсет OPPO основан на 6-нм техпроцессе TSMC. Главная особенность новой модели - это акцент на новые функции нейронного процессора (NPU). Платформа обещает существенный рост качества снимков и видео, а также расширенный набор функций для камер.

Ожидается, что в марте должен состояться дебютный анонс смартфона Find X, в основе которого также будет лежать MariSilicon X.



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