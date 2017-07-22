РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

27 января 2022, 13:37




В Китае нарастает волна вандализма против станций зарядки электромобилей Tesla. За последние дни в сети появилось сразу несколько фотографии, на которых запечатлены следы вандализма, которому подверглись станции Tesla Supercharger.

По всей видимости, целью вандалов была кража цветных металлов. Он используется при производстве зарядных электрокабелей. Похоже, вандалов интересовала перепродажа меди, которую добывают из украденных кабелей.

В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger


Информация об этом была опубликована на сетевом ресурсе MyDrivers. Там рассказывается о ряде станций Tesla Supercharger на территории страны, где были срезаны и украдены зарядные кабели. Они были обрезаны по самое основание.

Электростанции Tesla Supercharger в основном представляют собой небольшие заправочные станции, которые предназначены для зарядки электромобилей Tesla. Поскольку использование этих систем не требует участия оператора, станции работают без охраны.

Интересен еще и другой факт. Актам вандализма подверглись только станции Tesla Supercharger, причем нападения совершались исключительно ради кражи кабелей. Остальные компоненты установленных систем остались относительно нетронутыми.

Текущая рыночная цена меди в Китае составляет около 70 юаней за килограмм или около 11 долларов (880 руб/кг) «прибыли» с одного кабеля. Таким образом, на краже с одной зарядной станции воры могли заработать всего около 100 юаней или 15,72 доллара (1300 руб.).

С другой стороны, ущерб для Тесла от актов вандализма, вероятно, имеет более существенное значение.

В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger


Цена установки одного зарядного кабеля на станциях Tesla Supercharger может составлять несколько десятков тысяч юаней. А расходы на восстановление станций зарядки электромобилей потенциально могут стоить порядка 100 000 юаней или примерно 15 716 долларов (1 256 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Представлены Reebok ActiveFit 1.0 за $60: первые умные часы от Reebok
  • Google работает над проектом Project Iris по созданию AR-гарнитуры
  • SilentiumPC представляет новые модели компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White
  • Электрический скутер Yamaha EMF получит сменные батареи Gogoro
  • Garmin анонсировала линейку мультиспортивных GPS-часов Fenix 7

    • следующая новость
    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    предыдущая новость
    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 января, 2022

    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

    Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

    26 января, 2022

    Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

    Графический процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

    Представлены Redmi Note 11 Pro и Pro 5G для международного рынка

    ARM не смогла убедить регуляторов в целесообразности покупки со стороны NVIDIA

    Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

    Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

    25 января, 2022

    Представлены блоки питания be quiet! Pure Power 11 FM мощностью 850 и 1000 Вт

    Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100

    Слухи о геймерском смартфоне Lenovo Halo Legion: характеристики и дизайн

    Apple добавит режим автоматической прозрачности в AirPods Pro

    Анонс Transcend MTE110Q: твердотельный накопитель на памяти 3D NAND QLC

    Akasa представила башенный кулер Alucia H4 премиум-класса

    24 января, 2022

    Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist

    ССЫЛКИ