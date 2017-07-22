В Китае нарастает волна вандализма против станций зарядки электромобилей Tesla. За последние дни в сети появилось сразу несколько фотографии, на которых запечатлены следы вандализма, которому подверглись станции Tesla Supercharger.
По всей видимости, целью вандалов была кража цветных металлов. Он используется при производстве зарядных электрокабелей. Похоже, вандалов интересовала перепродажа меди, которую добывают из украденных кабелей.
Информация об этом была опубликована на сетевом ресурсе MyDrivers. Там рассказывается о ряде станций Tesla Supercharger на территории страны, где были срезаны и украдены зарядные кабели. Они были обрезаны по самое основание.
Электростанции Tesla Supercharger в основном представляют собой небольшие заправочные станции, которые предназначены для зарядки электромобилей Tesla. Поскольку использование этих систем не требует участия оператора, станции работают без охраны.
Интересен еще и другой факт. Актам вандализма подверглись только станции Tesla Supercharger, причем нападения совершались исключительно ради кражи кабелей. Остальные компоненты установленных систем остались относительно нетронутыми.
Текущая рыночная цена меди в Китае составляет около 70 юаней за килограмм или около 11 долларов (880 руб/кг) «прибыли» с одного кабеля. Таким образом, на краже с одной зарядной станции воры могли заработать всего около 100 юаней или 15,72 доллара (1300 руб.).
С другой стороны, ущерб для Тесла от актов вандализма, вероятно, имеет более существенное значение.
Цена установки одного зарядного кабеля на станциях Tesla Supercharger может составлять несколько десятков тысяч юаней. А расходы на восстановление станций зарядки электромобилей потенциально могут стоить порядка 100 000 юаней или примерно 15 716 долларов (1 256 000 руб.).