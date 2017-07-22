Компания Huawei подала патент на устройство для беспроводной зарядки полноразмерных наушников беспроводного типа. Изучение заявки выявило ряд интересных особенностей, которые Huawei планирует запатентовать и, видимо, внедрить в собственные продукты.
Прежде всего, речь идет о полноразмерных наушниках, имеющих две амбушюры и оголовье, через которое они соединяются.
Каждая чашка для наушников представляет собой отдельный корпус. Там используется сенсорное управление и имеются медные контакты для подключения к системе беспроводной зарядки. Внутри корпуса находится плата, управляющая подключением к аккумулятору.
Медные контакты располагаются под корпусом и перед платой. При соприкосновении чашки наушников с подставкой для беспроводной зарядки происходит включение системы подзарядки. Питание подается через медные контакты на чашки наушников и направляется на аккумуляторы.
Секрет патента состоит в особой схеме питания. Она обеспечивает равномерную подачу питания с максимальной эффективностью для индукционной зарядки. Предложенная схема позволяет увеличить эффективную площадь индукции на 20-80% по сравнению с обычным вариантом, когда площадь определяется только физическими габаритами площадки.
Эксперты отмечают, что проверенные системы беспроводной зарядки используются только двумя производителями - компаниями Apple и Sony. Остальные производители используют «доморощенные» решения. Похоже, Huawei собирается «стандартизировать» свою систему зарядки и внедрить ее беспроводные полноразмерные наушники.
Для сравнения, AirPods Max и Sony WH-1000XM4 не поддерживают беспроводную зарядку. AirPods Max может заряжаться только через кабель Lightning, а Sony WH1000XM4 получает питание через порт USB Type C.