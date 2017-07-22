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Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

27 января 2022, 14:16




Компания Huawei подала патент на устройство для беспроводной зарядки полноразмерных наушников беспроводного типа. Изучение заявки выявило ряд интересных особенностей, которые Huawei планирует запатентовать и, видимо, внедрить в собственные продукты.

Прежде всего, речь идет о полноразмерных наушниках, имеющих две амбушюры и оголовье, через которое они соединяются.

Huawei создала систему беспроводной зарядки для крупногабаритных наушников


Каждая чашка для наушников представляет собой отдельный корпус. Там используется сенсорное управление и имеются медные контакты для подключения к системе беспроводной зарядки. Внутри корпуса находится плата, управляющая подключением к аккумулятору.

Медные контакты располагаются под корпусом и перед платой. При соприкосновении чашки наушников с подставкой для беспроводной зарядки происходит включение системы подзарядки. Питание подается через медные контакты на чашки наушников и направляется на аккумуляторы.

Секрет патента состоит в особой схеме питания. Она обеспечивает равномерную подачу питания с максимальной эффективностью для индукционной зарядки. Предложенная схема позволяет увеличить эффективную площадь индукции на 20-80% по сравнению с обычным вариантом, когда площадь определяется только физическими габаритами площадки.

Эксперты отмечают, что проверенные системы беспроводной зарядки используются только двумя производителями - компаниями Apple и Sony. Остальные производители используют «доморощенные» решения. Похоже, Huawei собирается «стандартизировать» свою систему зарядки и внедрить ее беспроводные полноразмерные наушники.

Для сравнения, AirPods Max и Sony WH-1000XM4 не поддерживают беспроводную зарядку. AirPods Max может заряжаться только через кабель Lightning, а Sony WH1000XM4 получает питание через порт USB Type C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC".

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