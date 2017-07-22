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Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

27 января 2022, 15:00




Компания MediaTek официально объявила о выпуске флагманского чипсета Kompanio 1380 (MT8195T) для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов. Новая платформа состоит из четырех высокопроизводительных ядер ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 3 ГГц и четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц. Графическая поддержка выстроена на базе 5-ядерного ускорителя ARM Mali-G57 MC5. Производство новой платформы осуществляется на мощностях TSMC и соответствует технологическим нормам 6 нм.

Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных Chromebook и планшетов


Новая платформа поддерживает работу с памятью LPDDR4X 2133 МГц и хранилищем eMMC / uFS / NVMe.

Имеется поддержка дисплеев 4K60 HDR или 2,5K до 120 Гц. Доступны разрешения 2520x1080 (Full HD+), 2560x1600 (2,5K) и 3840x2160 (4K). На аппаратном уровне реализовано декодирование AV1, H.264, H.265/HEVC, H.264, H.265/HEVC, VP-9. Поддерживается работа камеры с разрешением до 16 Мп + 16 Мп, записи видео в формате 3840 x 2160 (4K).

Специальный аудиопроцессор цифровых сигналов (DSP) позволяет получать объемный звук формата 7.1.

Обеспечено сверхнизкое энергопотребление при пробуждении (VoW), а также поддержка Wi-Fi 6/6E (a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, GNSS: GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo, QZSS.

Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных Chromebook и планшетов

Acer Chromebook Spin 513


Ранее Acer уже показала на выставке CES 2022 свой новый компактный ноутбук Chromebook Spin 513 на базе MediaTek Kompanio 1380. Он поступит в продажу в апреле по цене 599,99 долларов (47 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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