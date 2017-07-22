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Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

27 января 2022, 20:48




Компания Rambus Inc. объявила о выпуске контроллера PCI Express (PCIe) 6.0. Новый контроллер обеспечивает современный уровень безопасности и может поддерживать механизм контроля целостности и шифрования данных (через IDE). Он также позволяет отслеживать сигнализацию PAM4.

Контроллер Rambus PCIe 6.0 обеспечивает скорость передачи данных до 64 ГТ/с (гигатранзакций в секунду) и рассчитан на применение в областях, где требуется надежные межпроцессные соединения при интенсивном потоке данных.

Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения


К таким прикладным областям относят центры обработки данных, вычислительные системы AI/ML, системы для высокопроизводительных вычислений, вычислительные комплексы для автомобилестроения, Интернета вещей, оборонных проектов, аэрокосмической промышленности.

Для обеспечения высокой эффективности полосы пропускания применяется механизм управления потоком (FLIT, Flow Control Unit / Flow Control Digit) фиксированного размера. Он отслеживает и защищает каналы PCIe от физических атак. Реализована также прямая коррекция ошибок (FEC) с малой задержкой, что обеспечивает высокую надежность рабочих каналов.

Rambus PCIe 6.0 оптимизирован по мощности, площади и задержке. Размер внутреннего пути для передачи данных данных автоматически увеличивается или уменьшается (256, 512, 1024 бита) в зависимости от максимальной скорости и ширины канала. Это позволяет сократить количество используемых вентилей и помогает добиться оптимальной пропускной способности.

Контроллер обратно совместим с PCIe 5.0, 4.0 и 3.0/3.1. Он поддерживает конфигурации Endpoint, Root-Port, Dual-Mode и Switch.

Имеется интегрированная среда разработки (IDE), оптимизированная для решения задач, связанных с повышением производительности.



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