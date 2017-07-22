В сети распространился слух, что Apple запустила тайную HR-кампанию по переманиванию разработчиков из игровой сферы, в частности, разработчиков консоли Microsoft Xbox.
Эти действия можно расценивать в одном ключе: Apple, похоже, изучает рынок игровых консолей и готова заняться выпуском собственных моделей, привлекая опытных инженеров из Microsoft Xbox.
Слухи распространялись через подкаст Xbox Two на YouTube.
В последнем выпуске журналист издания Windows Central Джез Корден поделился интересной информацией. Он сразу отметил, что его источник не настолько надежен, чтобы ему можно безоговорочно доверять. На текущий момент у него нет четких доказательств или реальных документов, которые могли бы подтвердить слухи.
Тем не менее, даже если эти слухи отдаленно соответствуют действительности, то это - большая новость для игровой индустрии.
Корден заявил: «Некоторое время тому назад я слышал, что Apple переманивает к себе инженеров Xbox, чтобы заниматься разработкой игровой консоли. Уже давно ходят слухи, что Apple изучает возможности для создания подобного геймерского продукта. Я не знаю, с чем это связано: созданием игр для виртуальной реальности или разработкой метавселенных, или с чем-то еще в этом роде. Но некоторые инженеры, которых Apple переманила к себе из Microsoft, потом занимались изучением различных вопросов, связанных с разработкой консоли».
В то же время отмечается, что Apple нередко закрывала в прошлом запущенные крупные проекты. Поэтому вполне возможно, что «мы никогда не увидим игровую консоль под брендом Apple».
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