РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

27 января 2022, 21:49




В сети распространился слух, что Apple запустила тайную HR-кампанию по переманиванию разработчиков из игровой сферы, в частности, разработчиков консоли Microsoft Xbox.

Эти действия можно расценивать в одном ключе: Apple, похоже, изучает рынок игровых консолей и готова заняться выпуском собственных моделей, привлекая опытных инженеров из Microsoft Xbox.

Слухи распространялись через подкаст Xbox Two на YouTube.

Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox


В последнем выпуске журналист издания Windows Central Джез Корден поделился интересной информацией. Он сразу отметил, что его источник не настолько надежен, чтобы ему можно безоговорочно доверять. На текущий момент у него нет четких доказательств или реальных документов, которые могли бы подтвердить слухи.

Тем не менее, даже если эти слухи отдаленно соответствуют действительности, то это - большая новость для игровой индустрии.

Корден заявил: «Некоторое время тому назад я слышал, что Apple переманивает к себе инженеров Xbox, чтобы заниматься разработкой игровой консоли. Уже давно ходят слухи, что Apple изучает возможности для создания подобного геймерского продукта. Я не знаю, с чем это связано: созданием игр для виртуальной реальности или разработкой метавселенных, или с чем-то еще в этом роде. Но некоторые инженеры, которых Apple переманила к себе из Microsoft, потом занимались изучением различных вопросов, связанных с разработкой консоли».

Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox


В то же время отмечается, что Apple нередко закрывала в прошлом запущенные крупные проекты. Поэтому вполне возможно, что «мы никогда не увидим игровую консоль под брендом Apple».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Tesla решила отказаться от игр в автомобиле под давлением NHTSA
  • Выпуск игровой консоли AYA Neo 2021 PRO намечен на 28 декабря
  • Minecraft стала первой в мире игрой с триллионом просмотров на YouTube
  • Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck
  • Samsung не признает проблему со звуком в играх на смартфонах Galaxy

    • следующая новость
    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    предыдущая новость
    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 января, 2022

    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

    Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

    26 января, 2022

    Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

    Графический процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

    Представлены Redmi Note 11 Pro и Pro 5G для международного рынка

    ARM не смогла убедить регуляторов в целесообразности покупки со стороны NVIDIA

    Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

    Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

    25 января, 2022

    Представлены блоки питания be quiet! Pure Power 11 FM мощностью 850 и 1000 Вт

    Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100

    Слухи о геймерском смартфоне Lenovo Halo Legion: характеристики и дизайн

    Apple добавит режим автоматической прозрачности в AirPods Pro

    Анонс Transcend MTE110Q: твердотельный накопитель на памяти 3D NAND QLC

    Akasa представила башенный кулер Alucia H4 премиум-класса

    24 января, 2022

    Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist

    ССЫЛКИ