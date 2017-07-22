Илон Маск объявил, что начало серийного производства долгожданного, футуристичного электрокара высокой проходимости Cybertruck откладывается. Выпуск нового автомобиль может произойти не раньше следующего, 2023 года.
Для тех, кто не помнит, футуристический Cybertruck был впервые представлен еще в 2019 году.
Слухи о том, что выпуск электрокара Tesla Cybertruck может быть отложен, ходили и раньше. Говорили, что его разработка сдерживается из-за сбоев в поставках запчастей. Теперь Илон Маск официально подтвердил это.
Примечательно, что новость появилась после выпуска квартального финансового отчета Tesla, где были отражены данные о доходах компании и объемах поставок. Согласно опубликованным данным, объем поставок электромобилей вырос в прошлом году более чем на 50%, согласно официальной статистике. Это произошло даже на фоне продолжающегося дефицита запчастей в различных цепочках поставок.
Что же касается выпуска футуристического Cybertruck, то начало его производства уже откладывалось ранее. Сначала назывался срок - конец 2021 года. Теперь он перенесен на конец 2022 года. Таким образом, производство автомобиля отложено в третий раз.
В то же время отмечается, что 2023 год станет важным для компании Tesla годом. Прежде всего, в следующем году Tesla собирается выпустить сразу несколько новинок: 1) футуристический автомобиль Cybertruck; 2) электрический грузовик Tesla Semi - седельный тягач капотного типа, презентация которого состоялась в конце 2017 года; 3) новая модель спортивного электромобиля Tesla Roadster и 4) робота-гуманоида Optimus. Маск заявил, что «в этом году мы не будем начинать выпуск новых автомобилей».
Отказ от выпуска автомобиля Cybertruck в этом году объяснялся тем, что компания по-прежнему будет испытывать ограничения в поставках запасных частей. По этой причине было принято решение о переносе анонса еще на год.
Been driving latest Cybertruck prototype around Giga Texas. It's awesome!
Маск заявил, что компания планирует выпускать около 250 000 автомобилей Cybertruck в год. Однако для реализации намеченной цели ей предстоит преодолеть еще ряд препятствий, связанных с внедрением новых технологий.
В то же время он отметил, что «аккумуляторы, вероятно, не будут ограничивающим фактором в производстве Cybertruck». Главная забота - «как сделать Cybertruck доступным, несмотря на его потрясающие технологии».