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Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

28 января 2022, 12:42




Компания RedMagic объявила о предстоящем выпуске мощного игрового смартфона RedMagic 7. Анонс запланирован на февраль. Но в преддверие выпуска и всего за несколько дней до начала празднования китайского Нового года компания выпустила видеотизер, посвященный этой новинке.

Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1


Смартфоны Nubia RedMagic позиционируются как высокотехнологичные и стильные, игровые смартфоны, которые способны подчеркнуть яркую индивидуальность их владельцев. При том что смартфоны Nubia и RedMagic относятся к классу устройств Hi-End, они отличаются демократичной ценой.

Тизер новинки показал прозрачный корпус RedMagic 7. Некоторые из его ключевых характеристик указаны на прозрачной оболочке.

Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1


RedMagic 7 оснащен дисплеем с частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Применена мощная система охлаждения ICE 8.0 с площадью рассеивания 41 279 мм2. Внутри установлен турбовентилятор со скоростью вращения 20 000 PRM и RGB-подсветкой. Аппаратной платформой служит флагманский Snapdragon 8 Gen 1.

Задняя часть смартфона RedMagic 7 имеет вертикально ориентированный блок из трех камер. Под ним располагаются светодиодная вспышка, название RedMagic и логотип компании. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп. Характеристики остальных камер смартфона пока не уточняются.

Прозрачной корпус игрового телефона выглядит изящно. Но ходят слухи, что помимо прозрачного дизайна, также появятся модели в других исполнениях: черном, градиентном синем, зеленом и красном.

RedMagic 7 оснащен 6,68-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Платформу Snapdragon 8 Gen 1 дополнят 8, 12 или 16 Гбайт оперативной и 128, 256 или 512 Гбайт основной памяти. Он работает под управлением Android 12 с пользовательским интерфейсом RedMagic.

Игровой смартфон REDMAGIC 7, скорее всего, получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 165 Вт.

Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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