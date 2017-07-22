РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сертификаты вакцинации против COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза

28 января 2022, 13:39




В сети появилась информация, что в первой бета-версии iOS 15.4 жителям Евросоюза была добавлена возможность записи о пройденных курсах вакцинации от COVID-19 в виде цифрового сертификата ЕС COVID. Действие новой функции распространяется на приложения Health и Wallet.

Как заявляет Apple, перейдя на iOS 15.4, пользователи смогут добавить в приложения Health и Wallet свой цифровой сертификат ЕС COVID. Теперь эта функция доступна для всех стран Евросоюза.

Для ввода сертификата потребуется открыть приложение Camera, отсканировать QR-код сертификата и добавить его в указанные приложения, нажав на высветившуюся кнопку. После этого на карточке о пройденной вакцинации в приложении Wallet появится подробная информация: имя человека, тип полученной вакцины, дата введения для каждой дозы, организация, выдавшая сертификат, и QR-код с цифровой подписью.

Сертификаты вакцинации против COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза


Воспользовавшись бета-версией iOS 15.4, в которой новая функция уже работает, главный редактор издания MacStories Федерико Витиччи попробовал добавить свой QR-код с информацией о сделанной в Италии вакцинации. Он сообщает, что у него все сработало, и информация попала в приложение Health.



Единственно, отмечает Витиччи, пока нет возможности для проверки цифровых сертификатов ЕС COVID, выданных в Швейцарии, Лихтенштейне, Кабо-Верде, Северной Македонии и Палестине. Функция учета проведенной вакцинации пока отсутствует целиком также в приложении Wallet из бета-версии iOS 15.4.

Apple и ранее представляла возможность добавлять записи о прививках, сделанных против COVID-19, в приложения Health и Wallet. Но функция была доступна только в США (начиная с версии iOS 15.1) и Канаде. Теперь поддержка цифровых сертификатов ЕС COVID расширена до стран Европы: Австрия, Франция, Италия, Германия, Испания, Португалия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и другие.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Opera выпустила бета-версию криптобраузер для Android и Windows
  • Группа немецких экспертов по безопасности не нашла «жучков» в телефонах Xiaomi
  • ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества
  • Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году
  • Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS

    • предыдущая новость
    Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 января, 2022

    Сертификаты вакцинации против COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза

    Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

    27 января, 2022

    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

    Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

    26 января, 2022

    Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

    Графический процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

    Представлены Redmi Note 11 Pro и Pro 5G для международного рынка

    ARM не смогла убедить регуляторов в целесообразности покупки со стороны NVIDIA

    Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

    Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

    25 января, 2022

    Представлены блоки питания be quiet! Pure Power 11 FM мощностью 850 и 1000 Вт

    Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100

    Слухи о геймерском смартфоне Lenovo Halo Legion: характеристики и дизайн

    Apple добавит режим автоматической прозрачности в AirPods Pro

    Анонс Transcend MTE110Q: твердотельный накопитель на памяти 3D NAND QLC

    ССЫЛКИ