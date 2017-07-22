В сети появилась информация, что в первой бета-версии iOS 15.4 жителям Евросоюза была добавлена возможность записи о пройденных курсах вакцинации от COVID-19 в виде цифрового сертификата ЕС COVID. Действие новой функции распространяется на приложения Health и Wallet.
Как заявляет Apple, перейдя на iOS 15.4, пользователи смогут добавить в приложения Health и Wallet свой цифровой сертификат ЕС COVID. Теперь эта функция доступна для всех стран Евросоюза.
Для ввода сертификата потребуется открыть приложение Camera, отсканировать QR-код сертификата и добавить его в указанные приложения, нажав на высветившуюся кнопку. После этого на карточке о пройденной вакцинации в приложении Wallet появится подробная информация: имя человека, тип полученной вакцины, дата введения для каждой дозы, организация, выдавшая сертификат, и QR-код с цифровой подписью.
Воспользовавшись бета-версией iOS 15.4, в которой новая функция уже работает, главный редактор издания MacStories Федерико Витиччи попробовал добавить свой QR-код с информацией о сделанной в Италии вакцинации. Он сообщает, что у него все сработало, и информация попала в приложение Health.
Big news for EU citizens: iOS 15.4 will bring support for adding EU Digital COVID Certificates in the Health and Wallet apps. I tested my Italian vaccination record and it worked with Health. Not in Wallet yet. These will show up under Immunization records in the Health app. 💉 pic.twitter.com/0UFndDFncO
Единственно, отмечает Витиччи, пока нет возможности для проверки цифровых сертификатов ЕС COVID, выданных в Швейцарии, Лихтенштейне, Кабо-Верде, Северной Македонии и Палестине. Функция учета проведенной вакцинации пока отсутствует целиком также в приложении Wallet из бета-версии iOS 15.4.
Apple и ранее представляла возможность добавлять записи о прививках, сделанных против COVID-19, в приложения Health и Wallet. Но функция была доступна только в США (начиная с версии iOS 15.1) и Канаде. Теперь поддержка цифровых сертификатов ЕС COVID расширена до стран Европы: Австрия, Франция, Италия, Германия, Испания, Португалия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и другие.
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