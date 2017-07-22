Компания EVGA объявила о выпуске компьютерного шасси E1 для экстремального гейминга. Новое оборудование сразу оказалось в категории эксклюзивного, сама компания EVGA заявила, что выводит экстремальные игры на новый уровень.
Новая партия шасси будет ограниченной. Приобрести игровое оборудование E1 окажется крайне сложно. Оно будет доступно только для членов сообщества EVGA.
Компания EVGA, основанная еще в 1999 году, когда использовались только видеокарты базового уровня, сразу взяла курс на реализацию инновационных идей по выпуску продукции, пригодной для запуска программ с экстремальными требованиями. В этих условиях EVGA первой ввела в оборот системы охлаждения с тепловыми трубками. На ее счету и ввод технологии iCX.
Суть технологии iCX3 состоит в использовании запатентованных датчиков, с помощью которых производится управление асинхронными вентиляторами с помощью микропроцессоров. Фактически EVGA вывела на рынок интерактивную систему охлаждения видеокарт. Используя минимум девять дополнительных термодатчиков, установленных на видеокарте, нынешняя версия iCX3 позволяет отслеживать возникновение горячих точек у графической карты и целенаправленно охлаждать ее. Эффективность достигается за счет того, что асинхронно работающие вентиляторы охлаждают только нужные участки. Благодаря этому, видеокарта работает намного тише. Отслеживание осуществляется через программу EVGA Precision X1, которая управляет каждым вентилятором.
В сердце iCX3 находится система охлаждения iCX, состоящая из базовой пластины, тепловых трубок, охлаждения VRM и памяти, термолистов и вентилятора. Мозгом iCX3 служит технология iCX, которая измеряет температуру в различных точках видеокарты и управляет асинхронными вентиляторами, которые подают соответствующий поток воздуха в каждую область видеокарты.
Была реализована также поддержка технологии подключения до четырех видеокарт (4-Way SLI). Это принесло геймерам новые возможности.
В 2012 году компания EVGA представила свой первый блок питания, который после тщательной проверки был назван лучшим выбором для геймеров.
Новая модель шасси E1 продолжает традицию оснащения аппаратным оборудованием высшего уровня для геймеров. EVGA применяет интеллектуальные вырезы в печатной плате и задней панели, которые улучшают воздушный поток. Производитель устанавливает микротонкие тепловые трубки на задней панели, которые дополнительно помогают отводить тепло от печатной платы.
Для крепежа рамы используется запатентованная независимая система подвески из стальных тросов. Рама шасси E1 на 100% изготовлена из углеродного волокна 3K Plain Weave. При весе E1, равном 1,25 кг, эту раму можно отнести к числу наиболее легких при сравнении с другими системами аналогичного объема.
С другими элементами конструкции можно познакомиться на снимках.