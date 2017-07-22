РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов

28 января 2022, 16:03




Компания BIOSTAR выпустила первую коллекцию NFT-токенов, отметив тем самым свой вклад в развитие технологии блокчейна - компания занимается, в том числе, выпуском материнских плат для майнинга.

Центральное место в ней заняли 20 коллекционных NFT-токенов BIOSTAR. Это фирменные талисманы для материнских плат BIOSTA, RENA и AMY.

BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов


Поскольку каждый NFT-токен выпущен всего в 10 экземплярах, то энтузиастам и поклонникам NFT-коллекций следует поторопиться, если они хотят приобрести какие-либо ценные части этой редкой коллекции.

Продажи ведутся на аукционе «OPEN SEA» с 27 января. BIOSTAR приглашает всех поклонников принять участие в этом особом мероприятии и получить свой шанс стать обладателем наследия BIOSTAR.

Аукцион с коллекцией BIOSTAR NFT доступен по адресу opensea.io/BIOSTAR

BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов


BIOSTAR также надеется в будущем выпустить еще одну редкую коллекцию NFT-токенов. Тем самым компания собирается отметить свои материнские платы и различные атрибуты, связанные с историей бренда.

Вся информация будет размещаться на сайте BIOSTAR и в социальных сетях.

BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • ФСБ и ЦБ готовы запретить в России любые операции с криптовалютами
  • Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)
  • Samsung раскрыла детали проекта C-Lab для сотрудников на удаленке
  • Apple готова доставлять Mac, iPhone, iPad и Apple Watch бесплатно в течение 2 часов
  • Bloomberg: Apple ведет странную политику «импортозамещения»

    • следующая новость
    Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

    предыдущая новость
    EVGA представила шасси E1 для экстремального гейминга

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Распродажа на Китайский Новый год, Microsoft Windows всего за $7,43 на Keysfan Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Распродажа на Китайский Новый год Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 января, 2022

    Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

    BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов

    EVGA представила шасси E1 для экстремального гейминга

    Сертификаты вакцинации от COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза

    Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

    27 января, 2022

    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

    Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

    26 января, 2022

    Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

    Графический процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

    Представлены Redmi Note 11 Pro и Pro 5G для международного рынка

    ARM не смогла убедить регуляторов в целесообразности покупки со стороны NVIDIA

    Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

    Анонс флагманской серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля на Galaxy Unpacked

    25 января, 2022

    Представлены блоки питания be quiet! Pure Power 11 FM мощностью 850 и 1000 Вт

    Meta анонсировала суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100

    ССЫЛКИ