BIOSTAR также надеется в будущем выпустить еще одну редкую коллекцию NFT-токенов. Тем самым компания собирается отметить свои материнские платы и различные атрибуты, связанные с историей бренда.
Вся информация будет размещаться на сайте BIOSTAR и в социальных сетях.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".