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Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

28 января 2022, 21:11




На сайте тестов производительности Bapco появилась новая запись. В ней собрана информация о проведенном тестировании некой графической подсистемы под названием Arc A370M, которая была исследована с помощью кроссплатформенного теста CrossMark. Этот тест позволяет служит для сравнительной оценки производительности на разных платформах. И хотя его нельзя рассматривать как тест на производительность графики, тем не менее он позволяет сделать интересные выводы.

Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark


Графический процессор Arc A370M работал в составе ноутбука, который был оснащен одной из последних моделей процессоров - Intel Core i7-12800H 12-го поколения. Этот процессор имеет 14 ядер и поддерживает 20 потоков обработки. Судя по спецификации, в тесте участвовала инженерная плата, поскольку тестовая система определила ее как «Intel Corporation AlderLake-P DDR5 RVP». Это позволяет сделать вывод, что данная плата использовалась для квалификационных испытаний системы на работу с памятью DD5-4800.

Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

Intel Arc A370M в тестовой системе AlderLakeP. Источник: Bapco


Графический процессор ARC A370 появляется в тестах уже не в первый раз. Ранее о нем упоминали на выставке CES 2022. Там Acer официально подтвердила намерение выпустить отдельную модель ноутбука Swift X с этим процессором на борту.

Эта информация просочилась непреднамеренно: на момент публикации еще не было официально подтвержденного списка серии графических карт Arc Alchemist. А первое упоминание о A370M появилось в описании одного тестового драйвера, которое Intel обнародовало по ошибке.

Если следовать спецификации A370M, то этот графический процессор соответствует классификации графических процессоров Intel начального уровня и идентичен DG2-128EU. По имеющимся данным, он соответствует «SKU4», если пользоваться внутренним обозначением Intel.

Исходя из этого, можно сказать, что Arc A370M имеет 128 исполнительных блоков, 4 Гбайт буферной памяти GDDR6 с тактовой частотой 14 Гбит/с. Память подключена к 64-битной шине памяти.

Конкурентами этой модели выступают графические процессоры AMD Navi 24 и NVIDIA GA107.

Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

Модельные процессоры DG2 для линейки видеокарт Intel Arc Alchemist. Источник: Tieba Baidu




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