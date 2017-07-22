Старший вице-президент Intel Раджа Кодури ответил на открытое письмо от PC Gamer. Издание сообщало, о кошмарном состоянии рынка видеокарт, чрезмерно высоких ценах и дефиците. По мнению издания, нынешнее состояние можно назвать не иначе как «огромной проблемой» для геймеров и индустрии в целом.
Раджа Кодури заявил, что Intel осознает сложившуюся на рынке ситуацию с ценами и планирует в скором будущем начать широкие поставки «миллионов геймерских видеокарт Arc ежегодно». Осталось дождаться, когда будет запущен «печатный станок», и Intel сможет начать продажи.
По данным PC Gamer, поставки на рынок новых высокопроизводительных дискретных видеокарт Intel начнутся уже в первом квартале. Эксперты рынка считают эти прогнозы реальными. Без всякого сомнения, Intel будет стремиться окупить инвестиции, сделанные в разработку высокопроизводительных графических архитектур. В то же время отмечается, что самым узким местом для стабилизации состояния на рынке сейчас являются не технологии, а производство полупроводников. Большое значение играет то, насколько свободны мощности у такого производителя, как TSMC. Эта компания обслуживает, помимо Intel, также таких клиентов, как Apple, Qualcomm и других производителей. Будет ли Intel стоять первой в списке, неизвестно.
Проблема состоит в том, что Intel переводит производство своих полупроводниковых комплектующих для Arc на 6-нм техпроцесс TSMC. Производство графических чипов на собственных производственных мощностях Intel не предусмотрено. По этой причине ограниченные возможности TSMC могут стать серьезным сдерживающим фактором.
Сильную конкуренцию Intel в очереди на производство составляют AMD, которая выпустила недавно 6-нм GPU для видеокарт RX 6400 и RX 6500 XT, и NVIDIA, по слухам, заключившая контракт с TSMC на производство по 6-нм техпроцессу.
Для экспертов пока непонятно, как отреагируют майнеры на переход на технологию Proof of Stake с обычного Ethereum. Именно майнеры выступают главными «поглотителями спроса» на видеокарты.
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