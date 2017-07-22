РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Раджа Кодури: Intel завалит рынок миллионами геймерских видеокарт Arc

31 января 2022, 14:59




Старший вице-президент Intel Раджа Кодури ответил на открытое письмо от PC Gamer. Издание сообщало, о кошмарном состоянии рынка видеокарт, чрезмерно высоких ценах и дефиците. По мнению издания, нынешнее состояние можно назвать не иначе как «огромной проблемой» для геймеров и индустрии в целом.

Раджа Кодури заявил, что Intel осознает сложившуюся на рынке ситуацию с ценами и планирует в скором будущем начать широкие поставки «миллионов геймерских видеокарт Arc ежегодно». Осталось дождаться, когда будет запущен «печатный станок», и Intel сможет начать продажи.

Раджа Кодури: «Intel завалит рынок миллионами геймерских видеокарт Arc»


По данным PC Gamer, поставки на рынок новых высокопроизводительных дискретных видеокарт Intel начнутся уже в первом квартале. Эксперты рынка считают эти прогнозы реальными. Без всякого сомнения, Intel будет стремиться окупить инвестиции, сделанные в разработку высокопроизводительных графических архитектур. В то же время отмечается, что самым узким местом для стабилизации состояния на рынке сейчас являются не технологии, а производство полупроводников. Большое значение играет то, насколько свободны мощности у такого производителя, как TSMC. Эта компания обслуживает, помимо Intel, также таких клиентов, как Apple, Qualcomm и других производителей. Будет ли Intel стоять первой в списке, неизвестно.

Проблема состоит в том, что Intel переводит производство своих полупроводниковых комплектующих для Arc на 6-нм техпроцесс TSMC. Производство графических чипов на собственных производственных мощностях Intel не предусмотрено. По этой причине ограниченные возможности TSMC могут стать серьезным сдерживающим фактором.

Сильную конкуренцию Intel в очереди на производство составляют AMD, которая выпустила недавно 6-нм GPU для видеокарт RX 6400 и RX 6500 XT, и NVIDIA, по слухам, заключившая контракт с TSMC на производство по 6-нм техпроцессу.

Для экспертов пока непонятно, как отреагируют майнеры на переход на технологию Proof of Stake с обычного Ethereum. Именно майнеры выступают главными «поглотителями спроса» на видеокарты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Meta запустила в работу массивный суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) на базе NVIDIA DGX A100
  • AMD обеспечит разгон памяти DDR5 с помощью технологии RAMP
  • ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска
  • Airtel и TCS создают платформу удаленных роботизированных производств на основе 5G
  • Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с

    • следующая новость
    MSI показала новую игровую мини-консоль MAG Trident S

    предыдущая новость
    Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор Jabra Elite 4 Active Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 января, 2022

    Монолитный кристалл NVIDIA Hopper (GH100) получит гигантские размеры

    MSI показала новую игровую мини-консоль MAG Trident S

    Раджа Кодури: Intel завалит рынок миллионами геймерских видеокарт Arc

    28 января, 2022

    Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

    BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов

    EVGA представила шасси E1 для экстремального гейминга

    Сертификаты вакцинации от COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза

    Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

    27 января, 2022

    Серийное производство электрокара Tesla Cybertruck отложено до 2023 года

    Apple тайно переманивает разработчиков Microsoft Xbox

    Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения

    Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных хромбуков и планшетов

    Huawei создала систему беспроводной зарядки для полноразмерных наушников

    В Китае выявлены случаи массового вандализма против станций электрозарядки Tesla Supercharger

    OnePlus готовится к выпуску флагманского смарфтона Ultra ультра-премиум класса

    26 января, 2022

    Анонс Redmi Note 11S: 6,43-дюймовым AMOLED-дисплей FHD+, Helio G96, камера 108 Мп

    Графический процессор Intel SKU2 (384EU) для Arc Alchemist впервые попался на снимках

    Представлены Redmi Note 11 Pro и Pro 5G для международного рынка

    ARM не смогла убедить регуляторов в целесообразности покупки со стороны NVIDIA

    Новый Huawei Mate 40 может появиться под брендом TD Tech

    ССЫЛКИ