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MSI показала новую игровую мини-консоль MAG Trident S

31 января 2022, 16:28




Компания Micro Star International (MSI) анонсировала свою новую игровую мини-консоль MAG Trident S, аппаратное оснащение которой выполнено на платформе AMD. Согласно официальному твиту, мини-консоль MAG Trident S работает на гибридном 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 5700G.

В то же время назвать этот анонс полноценным, конечно, нельзя. Опубликованы только изображение нового продукта и некоторые из его характеристик.

MSI показала новую игровую мини-консоль MAG Trident S


Одна из особенность мини-консоли MAG Trident S - это ее компактность. Это требование была приоритетным при проектировании. Общий объем устройства составляет всего 2,6 литра. Несмотря на это, консоль способна выводить контент сразу на три монитора одновременно.

Корпус Trident S визуально разделен на две части - белую и черную. Предусмотрен определенный светодиодный орнамент. Имеется несколько вариантов подключения через порты USB.

Несмотря на достаточно мощный процессор со встроенной графикой, у новинки нет дискретной графики. Это может сказываться на общей производительности устройства, поэтому эксперты проявляют определенное скептическое отношение к возможности демонстрации выдающихся характеристик.

По слухам, с помощью этой игровой мини-консоли можно запускать такие киберспортивные игры, как CS:GO, Valorant, DOTA 2 и другие. Что касается игры класса AAA текущего поколения, то, скорее всего, они будут работать только через потоковые сервисы.

На данный момент официальные цены на новый гаджет не раскрыты.



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