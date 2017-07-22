Информатор kopike7kimi опубликовал в Твиттере детали о новой архитектуре NVIDIA Hopper. Она предназначена для ускорителей нового поколения, ориентированных на сегмент высокопроизводительных вычислений (HPC, High Performance Computing).
Со слов инсайдера, новая архитектура будет по-прежнему использовать классический монолитный дизайн кристалла. Это идет вразрез с более ранними слухами, где утверждалось, что она станет сборной и окажется представлена двумя кристаллами.
Размещение на одном кристалле ускорителя необходимого количества вычислительных узлов для достижения запланированной производительности привело к тому, что NVIDIA собирается выпускать корпус для чипа GH100 с гигантскими размерами. По слухам, его площадь составит около 1000 мм². Ожидается очень высокая сложность для изготовления такого процессора. Его мощность может превысить 500 Вт.
По слухам, для производства кристаллов с архитектурой Hopper будет применяться 5-нм технологический процесс TSMC. Он обеспечит более высокую плотность размещения транзисторов и более высокую энергоэффективность по сравнению с тем, что можно получить от существующего 8-нм техпроцесса Samsung. Последний используется NVIDIA для выпуска ускорителей GA100. Это позволяет сделать вывод, что новый кристалл окажется крупнее NVIDIA GA100 площадью 826 мм².
По слухам, в состав GH100 войдут 17 152 ядра CUDA, 80 Мбайт кэш-памяти второго уровня и до 100 Гбайт памяти HBM2e. Официальный анонс NVIDIA Hopper ожидается на конференции GTC 2022, которая пройдет в марте.
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