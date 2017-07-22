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Samsung Galaxy S22 и S22+ появятся только в середине марта, S22 Ultra выйдет раньше

01 февраля 2022, 10:40




Как сообщил Джон Проссер, начало поставок флагманских смартфонов смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+ отложено до марта. Источник информации не назван, но Проссер хорошо известен как достоверный информатор и аналитик - ему верят. С его слов, дата начала поставок перенесена на 11 марта.

Проссер также сообщает, что предварительный заказ на все устройства начнется 9 февраля. В то же время более дорогая и мощная модель Galaxy S22 Ultra появится в продаже уже 25 февраля.

Поставки смартфонов Samsung Galaxy S22/S22+ отложены до марта, а флагман S22 Ultra появится раньше


На прошлой неделе уже приходила информация, что поставки Samsung Galaxy S22 Ultra задерживаются, несмотря на высокий спрос. Точные сроки задержки не назывались, указывалось, что они могут составить «до 3 месяцев».

Поклонники Samsung уже высказали свое мнение по этому поводу. Они считают, что задержка вызвана искусственно и направлена на повышение интереса к более дорогой модели Galaxy S22 Ultra.

На данный момент можно сказать определенно, что точная информация о сроках поставок устройств появится 9 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Поставки смартфонов Samsung Galaxy S22/S22+ отложены до марта, а флагман S22 Ultra появится раньше


По слухам, смартфон Galaxy S22 Ultra оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1750 нит. Смартфон будет работать на предустановленной ОС Android 12 на базе One UI 4.

Отмечается премиальная селфи-камера с разрешением 40 Мп. С тыльной стороны будет работать еще более мощная камера с разрешением 108 Мп с поддержкой OIS (оптическая стабилизация изображения). Помимо этой основной камеры, будут присутствовать 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и OIS, 10-мегапиксельный телеобъектив перископного типа с OIS и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Смартфон S22 Ultra получит 8 или 12 Гбайт оперативной и 128, 256 или 512 Гбайт встроенной памяти. В нем установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. «Изюминкой» станет специальный слот для хранения стилуса S-Pen.



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