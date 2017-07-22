Компания Sony приобрела американскую компанию Bungie - разработчика компьютерных игр, известного созданием оригинальной трилогии Halo, а также серии Destiny. Сумма сделки составила 3,6 млрд долларов.
В начале недели новость была одновременно опубликована на сайтах обеих компаний. Эксперты сразу же отметили, что эта значимая сделка была осуществлена всего через две недели после приобретения корпорацией Microsoft другой игровой компании - разработчика Activision Blizzard. И хотя цена предыдущей сделки оказалась кратно больше (60 млрд долларов), но у Bungie есть прекрасный послужной список и титулы. Это имя хорошо известно в игровой индустрии.
Игровая студия Bungie была основана в мае 1991 года под названием Bungie Software Products Corporation. Ее создателями стали два студента Чикагского университета - Алекс Серопян и Джейсон Джонс.
Успех пришел к Bungie в 2000 году, когда она была приобретена компанией Microsoft. В это время в ее разработке находился проект Halo: Combat Evolved. С переходом под крыло Microsoft этот проект был переориентирован на готовящуюся в тот момент к выпуску игровую консоль Microsoft Xbox. Ранее компания Bungie ориентировалась в первую очередь на игровые разработки для платформы Macintosh. Теперь она перепрофилировалась на игровые консоли.
Игра Halo вошла в стартовый игровой пакет консоли Xbox, и в дальнейшем стала ее «killer app». Это позволило Halo разойтись миллионными тиражами на платформе Xbox, принеся миллиардные прибыли.
После нескольких лет сотрудничества с Microsoft студия в 2007 году внезапно объявила о своей независимости, став частной компанией Bungie (LLC). Права на Halo остались, правда, за Microsoft.
В 2010 году Bungie подписала договор с издателем игр Activision. Вместе с новым партнером были выпущены многопользовательские игры Destiny (2014) и Destiny 2 (2017). В 2019 году Bungie снова объявила о своем намерении выпускать игры серии Destiny самостоятельно. Наконец в 2022 году она стала дочерней компанией Sony Interactive Entertainment.
Bungie считается новатором в играх от первого лица (FPS) для консоли. Она разработала особую механику, которая теперь является основной для игр этого класса.
Благодаря новому приобретению, Sony выводит на новый уровень конкуренцию среди производителей консолей. Эксперты говорят о том, что на игровом рынке следующего поколения должна появиться новая концепция под названием Metaverse (Метавселеная).
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