Компания Huami объявила о выпуске обновленной модели умных часов Amazfit GTR 3 Pro.
В новых Amazfit GTR 3 Pro появилась функция автоматического мониторинга артериального давления в ночное время. Это нововведение сочетает в себе функции контроля сна и мониторинга артериального давления. По оценкам производителя, названные параметры следует отслеживать совместно и комплексно, что позволит получать интересные результаты.
Умные часы Amazfit GTR 3 Pro используют высокоточный оптический датчик PPG для контроля артериального давления. Замеры делаются непрерывно и не вызывают дискомфорт у пользователя.
Используя встроенный алгоритм, часы осуществляют анализ данных, собранных во время сна. Они помогают давать рекомендации, полезные для улучшения здоровья. Механизм PumpBeats, служащий для измерения артериального давления, позволяет получать результаты без использования манжеты, одним нажатием на кнопку.
Умные часы также поддерживают постоянный мониторинг уровня кислорода в крови, оценку сердечного ритма - всего более 150 видов контроля. Их можно применять для отслеживания качества фитнес-тренировок.
Amazzfit GTR 3 Pro оснащены 1,45-дюймовым AMOLED-дисплеем с максимальным уровнем яркости 1000 нит. В гаджете предусмотрено свыше 150 вариантов циферблатов, 23 из которых можно дополнительно настраивать, а 15 из них являются анимированными. Имеется инновационный датчик BioTracker PPG 3.0, помогающий отслеживать несколько параметров одновременно.
Часы работают под управлением ОС Zepp с поддержкой мини-приложений. Имеется встроенная поддержки голосового помощника Alexa. Срок службы батареи, по данным производителя, составляет до 12 дней при типовом характере использования.