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Redmi готовится выпустить K50 Gaming, а следом K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000

01 февраля 2022, 18:23




Компания Redmi готовится к выпуску новых флагманских смартфонов серии Redmi K50. По слухам, в новой линейке ожидается анонс сразу четырех новых моделей: Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ и K50 Gaming.

Согласно последним слухам, которыми поделился портал SparosNews, первой на рынке появится топовая игровая модель - смартфон K50 Gaming с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Следом появится модель K50 Pro+ на базе чипсета Dimensity 9000.

Redmi готовится выпустить K50 Gaming, а следом K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000


Эти тайны удалось раскрыть в ходе пресс-конференции генерального директора Redmi Лу Вейбинга (Lu Weibing), проведенной на официальном канале компании в Weibo. Его спросили о том, когда компания собирается показать свой первый смартфон на базе Dimensity 9000. В ответ Лу Вейбинг заявил, что он появится через какое-то время после выхода смартфона на Snapdragon 8.

Redmi готовится выпустить K50 Gaming, а следом K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000


Далее уже сработала система слухов. Поскольку уже известно, что Redmi K50 Gaming Edition получит платформу Snapdragon 8 Gen 1, то модель Redmi K50 Pro+ будет оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 9000. Это станет «новинкой в квадрате».

Что до двух оставшихся смартфонов линейки - Redmi K50 и K50 Pro, то они получат платформы Dimensity 8000 и Snapdragon 870 соответственно.

По имеющимся данным, флагманский смартфон Redmi K50 Gaming Edition оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением Full HD+. Его экран будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а для съемки окажутся предусмотрены 16-мегапиксельная фронтальная селфи-камера и тройной тыльный блок камер, состоящий из основной 64-мегапиксельной камеры, 13-мегапиксельной дополнительной широкоугольной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Для отвода тепла от мощного чипсета Snapdragon 8 Gen 1 будет применяться жидкостное охлаждение с двумя испарительными камерами премиум-класса. Это необходимо для снижения температуры во время интенсивных игр.

Ожидается появление аккумулятора емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для полной зарядки смартфона потребуется всего 17 минут. Кроме того, устройство получит игровые триггеры.

Redmi уже объявила, что серия K50 дебютирует в феврале 2022 года. Судя по недавнему заявлению Лу Вейбинга в Weibo, запуск состоится на второй неделе февраля.



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