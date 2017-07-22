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Microsoft готовит новые 3D-смайлики для Windows 11

01 февраля 2022, 20:03




Microsoft, похоже, продолжает работать на обновлением дизайна 3D-смайликов в Windows 11. Компания планирует предложить нечто новое, отличное от того, что было до сих пор.

Еще совсем недавно 3D-майлики были экзотикой для Windows. Но Microsoft обещала добавить 3D-смайлики в новом дизайне с выходом Windows 11. Анонс состоялся в прошлом году, но пользователи получили довольно странные 3D-смайлики. Многие ожидали чего-то более эпохально нового.

Новые 3D-смайлики для Windows 11 находятся в разработке


Похоже, в Microsoft прислушались к упрекам со стороны пользователей. Поводом для такого суждения может быть пост дизайнера из Microsoft Нандо Коста. Он разместил ссылку на публикацию в сети LinkedIn, где подробно рассказывается о процессе создания 3D-смайликов нового типа.

Среди реакций на пост со стороны пользователей преобладали такие, как реплика Итана Альваре: «Прекрасно. Хотелось бы, чтобы смайлики действительно выглядели именно такими в Windows 11».

Новые 3D-смайлики для Windows 11 находятся в разработке


Нандо подтвердил, что Microsoft ведет работы над улучшением 3D-смайликов для Windows 11 и скоро будет готова «запустить их в серию».

В то же время о сроках перехода на 3D-смайлики нового дизайна пока не сообщается. По мнению экспертов, они не попадут сразу в руки массовых пользователей. Сначала доступ к ним получат участники группы Windows 11 Insiders. Поэтому ожидать появления в мартовском обновлении 3D-смайликов в новом дизайне вряд ли стоит.

Интерес к этой теме особый. Представленные ранее смайлики в Windows 11 скорее напоминают переработанные 2D-аналоги. В то же время пользователи Windows ожидали увидеть что-то необычное. За нынешнее решение они стали обвиняли Microsoft в «мошенничестве».



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