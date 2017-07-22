РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе

02 февраля 2022, 08:07




Во время специальной сессии на прошедшей в начале января выставке CES 2022 старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер пообещал, что в январе компания предоставит подробную информацию о своем будущем флагмане - видеокарте RTX 3090 Ti.

Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе


Но наступивший февраль стал сигналом, что обещание NVIDIA не было выполнено. Не было объявлено ни технических характеристик карты, ни информации о ее цене и дате выпуска. Такие обещания не даются на пустом месте. Эксперты сразу заговорили, что возникли какие-то препятствия, которые не позволили NVIDIA исполнить задуманное.

Подтверждение пришло и от других экспертов. Обычно незадолго до официального анонса они получают инженерные образцы, с которыми проводятся испытания во всевозможных тестах. Как правило, полученная информация не раскрывается до официального анонса, но о приходе инженерных образов к экспертам обычно узнают заранее. В настоящее время отправка образцов была неожиданно приостановлена по необъявленной причине.

Стало также известно, что в середине января компания NVIDIA разослала в адрес всех своих партнеров, занимающихся выпуском кастомных графических карт, просьбу приостановить их производство. По слухам, NVIDIA столкнулась с некоторыми проблемами, которые предположительно связаны с железом или настройкой BIOS. Несмотря на многочисленные попытки узнать подробности, на рынке пока нет точной информации, по какой именно причине произошла остановка.

В основе видеокарты RTX 3090 Ti используется графический процессор GA102-350, несущий на борту 10752 ядра CUDA. Поскольку это флагманская модель, то графический процессор работает на полную мощность и не имеет фабричных ограничений.

Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе


RTX 3090 Ti - это также еще и первая видеокарта NVIDIA с 24 Гбайт буферной памяти типа GDDR6X и пропускной способностью 21 Гбит/с. Все прежние топовые модели имели на 10% более медленную шину с пропускной способностью 19-19,5 Гбит/с.

Благодаря 384-битной шине памяти, новая RTX 3090 Ti обеспечивает пропускную способность до 1 Тбайт/с. Обновление характеристик, однако, сопровождается ростом энергопотребления. По слухам, оно достигает 450 Вт.

Эталонная модель NVIDIA должна использовать новые 16-контактные разъемы питания PCIe Gen5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist
  • В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр
  • Анонс AMD Radeon PRO W6400: 6-нм видеокарта для рабочих станций всего за 229 долларов
  • Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России
  • NVIDIA подготовилась к высокому спросу на видеокарты GeForce RTX 3050

    • следующая новость
    Micron внедрила умное производство на базе метавселенных с помощью решения Lenovo ThinkReality

    предыдущая новость
    Microsoft готовит новые 3D-смайлики для Windows 11

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Пожизненная лицензия на Windows 10 за $15, Office2016 всего $26: суперскидки до 91% в начале февраля! Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Суперскидки до 91% в начале февраля Обзор Jabra Elite 4 Active Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 февраля, 2022

    MSI добавила поддержку AVX-512 для материнских плат под процессоры Alder Lake-S

    DrawnApart позволяет отследить любого онлайн-пользователя по «отпечатку» видеокарты

    Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа

    Наушники Apple AirPods Pro 2 станут более ориентированы на фитнес-тренировки

    Пульсометр Peloton Heart Rate ArmBand выглядит как нарукавная повязка

    Micron внедрила умное производство на базе метавселенных с помощью решения Lenovo ThinkReality

    Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе

    1 февраля, 2022

    Microsoft готовит новые 3D-смайлики для Windows 11

    Redmi готовится выпустить K50 Gaming, а следом K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000

    Умные часы Huami Amazfit GTR 3 Pro проверяют артериальное давление во время сна

    Sony приобрела игровую студию Bungie - разработчика игр Halo и Destiny

    Samsung Galaxy S22 и S22+ появятся только в середине марта, S22 Ultra выйдет раньше

    31 января, 2022

    Монолитный кристалл NVIDIA Hopper (GH100) получит гигантские размеры

    MSI показала новую игровую мини-консоль MAG Trident S

    Раджа Кодури: Intel завалит рынок миллионами геймерских видеокарт Arc

    28 января, 2022

    Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark

    BIOSTAR продает на аукционе первую коллекцию NFT-токенов

    EVGA представила шасси E1 для экстремального гейминга

    Сертификаты вакцинации от COVID-19 теперь доступны в iOS для стран Евросоюза

    Игровой смартфон RedMagic 7 имеет прозрачный корпус и чипсет Snapdragon 8 Gen 1

    ССЫЛКИ