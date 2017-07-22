Во время специальной сессии на прошедшей в начале января выставке CES 2022 старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер пообещал, что в январе компания предоставит подробную информацию о своем будущем флагмане - видеокарте RTX 3090 Ti.
Но наступивший февраль стал сигналом, что обещание NVIDIA не было выполнено. Не было объявлено ни технических характеристик карты, ни информации о ее цене и дате выпуска. Такие обещания не даются на пустом месте. Эксперты сразу заговорили, что возникли какие-то препятствия, которые не позволили NVIDIA исполнить задуманное.
Подтверждение пришло и от других экспертов. Обычно незадолго до официального анонса они получают инженерные образцы, с которыми проводятся испытания во всевозможных тестах. Как правило, полученная информация не раскрывается до официального анонса, но о приходе инженерных образов к экспертам обычно узнают заранее. В настоящее время отправка образцов была неожиданно приостановлена по необъявленной причине.
Стало также известно, что в середине января компания NVIDIA разослала в адрес всех своих партнеров, занимающихся выпуском кастомных графических карт, просьбу приостановить их производство. По слухам, NVIDIA столкнулась с некоторыми проблемами, которые предположительно связаны с железом или настройкой BIOS. Несмотря на многочисленные попытки узнать подробности, на рынке пока нет точной информации, по какой именно причине произошла остановка.
В основе видеокарты RTX 3090 Ti используется графический процессор GA102-350, несущий на борту 10752 ядра CUDA. Поскольку это флагманская модель, то графический процессор работает на полную мощность и не имеет фабричных ограничений.
RTX 3090 Ti - это также еще и первая видеокарта NVIDIA с 24 Гбайт буферной памяти типа GDDR6X и пропускной способностью 21 Гбит/с. Все прежние топовые модели имели на 10% более медленную шину с пропускной способностью 19-19,5 Гбит/с.
Благодаря 384-битной шине памяти, новая RTX 3090 Ti обеспечивает пропускную способность до 1 Тбайт/с. Обновление характеристик, однако, сопровождается ростом энергопотребления. По слухам, оно достигает 450 Вт.
Эталонная модель NVIDIA должна использовать новые 16-контактные разъемы питания PCIe Gen5.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".