Компания Micron объявила о внедрении в своем бизнесе новых элементов умного производства на базе метавселенных. Они реализованы с помощью Lenovo ThinkReality.
ThinkReality - это мощная и гибкая корпоративная программная XR-платформа расширенной реальности, которая предоставляет не только ПО и оборудование, но и профессиональные услуги. Технологии расширенной реальности охватывают элементы дополненной, виртуальной и смешанной реальностей. Они помогают обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и эффективную удаленную работу сотрудников.
Пакет решений ThinkReality обеспечивает полную поддержку разработки корпоративных XR-приложений от концепции до производства. Эта среда позволяет подключать существующие XR-устройства и добавлять новые усовершенствованные девайсы по мере их появления. С ее помощью ведется удаленная разработка и развертывание приложений и контента, управление устройствами и программами через единый интерфейс.
В работе на данной платформе применяется специализированный комплексный инструмент ThinkReality xR Services. Он содержит элементы, которые позволяют заказчикам сосредоточиться на решении задач своих объектов в рамках метавселенной.
По замыслу разработчиков, метавселенная представляет собой трехмерную пространственную карту, охватывающую физический мир и совокупность виртуальных сред и элементов, созданных разработчиками с использованием расширенных возможностей децентрализованных блокчейн-протоколов, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалюты.
Концепция метавселенной предполагает хранение и использование всей существующей информации в виртуальном мире, доступ в который предоставляется большому количеству пользователей и устройств посредством технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR).
Внедрение новых инструментов в бизнес компании Micron стартовало в начале 2019 года. Главной целью тогда ставилась задача применения технологии дополненной реальности для удаленного подключения технических специалистов при установке и наладке нового оборудования, устранения неполадок и технического обслуживания на различных объектах в режиме реального времени.
В 2020 году Micron начала интегрировать ThinkReality во внутренние системы, перенося бизнес-процессы в корпоративную метавселенную. Во второй фазе внедрения была решена задача обеспечения проведения стандартных операционных процедур (СОП) на базе дополненной реальности. Используя Lenovo xR Services, инженеры могли получать пошаговые инструкции через свои носимые устройства. Данные выводились в поле периферического зрения, тем самым конвертируя СОП в формат AR.
Для интеграции платформы ThinkReality в Blueprint был разработан новый API. Решение будет запущено в широкую эксплуатацию в начале 2022 года.
На следующем этапе планируется расширение СОП-решений, в том числе за счет наложения 3D-объектов и обнаружения отклонений с помощью машинного зрения.
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