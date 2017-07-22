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Пульсометр Peloton Heart Rate ArmBand выглядит как нарукавная повязка

02 февраля 2022, 14:38




Компания Peloton добавила в свою линейку фитнес-устройств пульсометр, вид которого несколько необычен на фоне традиционных умных гаджетов. Он служит для отслеживания сердечного ритма. Замеры осуществляются с помощью оптического датчика.

Выбор необычного форм-фактора в виде нарукавной повязки объясняют тем, что это гораздо удобнее при ношении и обеспечивает более высокий комфорт по сравнению с нагрудными пульсометрами. Такое устройство проще в эксплуатации, оно не требует высокой точности при установке и наличия влажной точки контакта.

Пульсометр Peloton Heart Rate ArmBand выглядит как нарукавная повязка


Используемое для фитнес-трекера приложение Peloton предоставляет сразу несколько функций контроля и анализа данных.

Peloton Heart Rate Band может работать также с другими фитнес-устройствами, такими как беговые дорожки и велотренажеры. Она распознается фитнес-приложениями как обычный пульсометр. Конечно, при условии поддержки ими Bluetooth. В то же время поддержка технологии беспроводной защищенной передачи данных ANT+, ориентированной на спортивное оборудование, отсутствует.

Цена Peloton Heart Rate Band составляет 90 долларов (7000 руб.). Продажи уже начались в США, Австралии, Канаде, Германии и Великобритании. Впоследствии они могут быть распространены и на другие регионы.



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