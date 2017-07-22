Среди будущих новинок, которые Apple собирается представить в марте или апреле на своем предстоящем мероприятии, многие поклонники надеются увидеть новую модель TWS-наушников Apple AirPods Pro 2.
По слухам, у них появится ряд новых функций, которые пока были замечены в качестве эксперимента только у моделей Samsung. Одна из них - это датчик для отслеживания движений на занятиях фитнес-тренировок. Отслеживание будет вестись совместно с умными часами Apple Watch. Об этом сообщили информаторы Марк Гурман и Дебби Ву из Bloomberg.
Как сообщили названные эксперты, наушники AirPods Pro второго поколения будут иметь обновленный дизайн. Это будет проявляться в разных элементах; изменится даже футляр для ношения гаджета. Например, пропадут ножки, которые могли высовываться из корпуса, изменится аппаратное оснащение. Внутри гаджета будет установлен модернизированный процессор с улучшенной поддержкой многих функций работы со звуком. Упоминается об оптимизации функций активного шумоподавления, а также самых разных деталей, касающихся увеличения времени автономной работы.
Новая модель сможет поддерживать открытый аудиокодек Apple Lossless Audio Codec (ALAC), который предназначен для сжатия данных без потерь качества музыки. Ожидается, что это будет первая модель в линейке TWS-наушников Apple, где будет доступен этот режим без потерь качества звучания.
Еще одна новинка - чехол для зарядки AirPods Pro 2 сможет издавать звуки. Это поможет быстро отыскивать его, особенно в ситуациях, когда непонятно, где он находится. В настоящее время звуки могут издавать только сами наушники AirPods, если инициировать это действие через приложение Find My.
Кроме того, как ранее сообщал Куо, дизайн наушников может быть изменен. Они станут больше соответствовать занятиям фитнесом. Это может выражаться в изменениях, связанных с появлением более округлой формы.
По срокам запуска AirPods 2 Pro пока нет точной информации. Говорят, наушники появятся в продаже не раньше четвертого квартала 2022 года. По всей видимости, их можно ожидать где-то между октябрем и декабрем.
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