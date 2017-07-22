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Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа

02 февраля 2022, 19:33




Германская компания Cougar представила тонкий, премиальный процессорный кулер Forza 50 башенного типа.

Кулер имеет высоту 155 мм и сформирован из плотно упакованной, многореберной, алюминиевой конструкции. Теплоотвод осуществляется через четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, которые контактирую непосредственно с процессором у своего основания.

Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа


Для обдува применяется высокоскоростной вентилятор Cougar MHP-120, обеспечивающий скорость вращения лопастей до 2000 об/мин. Применяются высококачественные гидродинамические подшипники. Вентилятор развивает воздушный поток объемом до 2,34 м3/мин. Уровень создаваемого статического давления составляет 4,24 мм водного столба. Уровень создаваемого шума не превышает 31,68 дБА.

Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа


Габаритные размеры кулера Cougar Forza 50 с установленным вентилятором - 135 x 155 x 75 мм (ШxВxГ), вес - 792 г.

Среди поддерживаемых типов сокетов - LGA1700, LGA1200 и AM4.

Компания не раскрыла цены.

Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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