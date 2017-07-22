Германская компания Cougar представила тонкий, премиальный процессорный кулер Forza 50 башенного типа.
Кулер имеет высоту 155 мм и сформирован из плотно упакованной, многореберной, алюминиевой конструкции. Теплоотвод осуществляется через четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, которые контактирую непосредственно с процессором у своего основания.
Для обдува применяется высокоскоростной вентилятор Cougar MHP-120, обеспечивающий скорость вращения лопастей до 2000 об/мин. Применяются высококачественные гидродинамические подшипники. Вентилятор развивает воздушный поток объемом до 2,34 м3/мин. Уровень создаваемого статического давления составляет 4,24 мм водного столба. Уровень создаваемого шума не превышает 31,68 дБА.
Габаритные размеры кулера Cougar Forza 50 с установленным вентилятором - 135 x 155 x 75 мм (ШxВxГ), вес - 792 г.
Среди поддерживаемых типов сокетов - LGA1700, LGA1200 и AM4.