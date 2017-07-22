Как сообщают исследователи, создан специальный эксплойт DrawnApart, который позволяет получить уникальный маркер, т.н. fingerprint («отпечаток») для каждой графической карты, опираясь на уникальные особенности работы ее системы поддержки графики. Созданный маркер позволяет отслеживать местоположение онлайн-пользователей в интернете.
Для построения «маркера» используется программная библиотека WebGL (Web Graphics Library), предназначенная для поддержки языка JavaScript и визуализации интерактивной трёхмерной и двухмерной графики. Эта библиотека применяется для вывод графики через веб-браузер без использования плагинов.
Для работы с WebGL используется API, построенный на основе OpenGL ES 2.0. Это позволяет использовать данный инструмент в элементах HTML5 .
Библиотека поддержки графики WebGL присутствует при установке любого браузера - Firefox 4+, Google Chrome 9+, Opera 12+, Safari 5.1+ и Internet Explorer 11+. Для поддержки WebGL необходим браузер и видеокарта.
Созданный на WebGL эксплойт DrawnApart опирается на свойство уникальности каждого конкретного графического чипа. Используя WebGL, производится запуск рабочей нагрузки для графического процессора. В ходе выполнения задания распознаются характеристики по более 176 измерениям. Замеры делаются в 16 различных точках сбора.
Рабочей нагрузкой выступают операции рендеринга вершинного освещения с использованием GLSL (языка шейдеров OpenGL). DrawnApart измеряет и записывает время завершения этих операций рендеринга, а также регистрирует точный маршрут прохождения операций и многое другое. На основе этих данных создаются уникальные комбинации, которые рассматриваются как fingerprint.
Применяя этот механизм, можно с высокой точностью отследить появление в сети онлайн-пользователя, собирая сведения с его компьютера.
Сообщается, что группа Khronos Group, создатель WebGL API, уже создала рабочую группу, которая будет искать способ для устранения уязвимости.
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