Компания MSI частично вернула поддержку набора инструкций AVX-512 для своих материнских плат. Поддержка AVX-512 появилась, в частности, в обновленной версии микрокода для материнской платы MSI MEG Z690 Unify-X. Об этом сообщает Ксавер Амбергер, редактор исследовательской лаборатории Igor's Lab.
Амбергер ссылается на анализ версии BIOS A22, где появилась опция подключения AVX-512.
Изменения также отражены в результатах тестов, которые подтверждают работа этого механизма.
Набор AVX-512 представляет собой 512-битные расширения для 256-битных расширенных векторных инструкций SIMD. Они используются в архитектуре для команд x86. Благодаря расширению векторных инструкций, удается значительно (в несколько раз) поднять производительность процессоров. Обратной стороной появления такой поддержки является более высокое энергопотребление.
Компания Intel применяет в отношении AVX-512 более сложную тактику. В ее новой линейке процессоров Intel Alder Lake имеются вычислительные ядра двух типов: P-ядра и E-ядра. Они используют различные наборы функций, поэтому имеют разные возможности.
Например, малые вычислительные E-ядра не поддерживают инструкций AVX-512, в то время как крупные P-ядра наоборот поддерживают их.
По этой причине Intel решила полностью отказаться от поддержки набора AVX-512 на процессорах Alder Lake, чтобы при выполнении кода не возникало ошибок в работе программ, а пользователям не приходилось сталкиваться с отказами, вызванными особенностями выполнения кода AVX-512.
Такое решение Intel было принято всего за несколько месяцев до запуска Alder Lake. Но в MSI, похоже, решили, что надо действовать иначе. Они воспользовались ситуацией и пошли по своему пути, добавив поддержку AVX-512 в BIOS для некоторых своих топовых материнских плат. Теперь они поставляются с включенным AVX-512 уже при фабричной настройке.
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