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Представлен SSD WD Black SN770 без DRAM-памяти

03 февраля 2022, 11:35




Компания Western Digital объявила о расширении своей линейки твердотельных накопителей WD Black. В ней появилась новая модель WD Black SN770. Ее особенностью стало отсутствие функции кэширования при передаче данных в буферную память. Это уже вторая модель с подобной особенностью в линейке WD Black.

Твердотельный накопитель WD Black SN770 не использует буферизации DRAM NVMe


Емкость накопителей новой серии WD Black SN770 варьируется от 256 Гбайт до 2 Тбайт по сравнению с максимальными 1 Тбайт у модели WD Black SN750 SE. Выросла также и скорость последовательного чтения/записи: до 5150 Мбайт/с и до 4900 Мбайт/с соответственно.

Твердотельный накопитель WD Black SN770 не использует буферизации DRAM NVMe


Твердотельный накопитель WD Black SN770 позволяет получить производительность в операциях произвольного чтения блоками по 4К до 740 000 IOPS и до 800 000 IOPS при записи. Эти показатели ставят его на первое место на рынке по производительности среди твердотельных накопителей без DRAM.

WD Black SN770 обеспечивает 20% выигрыш по энергоэффективности по сравнению с SN750 SE, но детали об этом неизвестны. WD предоставляет пятилетнюю гарантию и оценивает новые накопители в 1,75 млн часов MTTF. Ресурс 1-Тбайт SSD составляет 600 TBW или 0,33 DWPD.

Твердотельный накопитель WD Black SN770 не использует буферизации DRAM NVMe


Цены:

  • WD Black SN770 емкостью 250 Гбайт - 59,99 долларов (4600 руб.)
  • WD Black SN770 емкостью 500 Гбайт - 79,99 долларов (6200 руб.)
  • WD Black SN770 емкостью 1 Тбайт - 129,99 долларов (10 100 руб.)
  • WD Black SN770 емкостью 2 Тбайт - 269,99 долларов (20 900 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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