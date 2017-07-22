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В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram

03 февраля 2022, 13:45




Компания Wilk Elektronik SA продолжает модернизацию единственного в Европе завода по производству компьютерной памяти, который находится в городке Лазиска-Гурне на юге Польши. Этот завод производит память марки GOODRAM, а также память игровой линейки IRDM.

Предприятие было основано в 1991 году. С самого начала своей деятельности ее главным направлением была именно компьютерная память. Компания придерживалась узкой специализации. Сначала она занималась дистрибуцией оперативной памяти, и уже в 1996 году ей удалось стать самым крупным дистрибьютором в Польше. В дальнейшем она наращивала свою долю на местном рынке, и скоро на нее приходилось 70% продаваемых в Польше модулей памяти.

В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram


В 2003 году компания Wilk Elektronik переехала в город Лазиска-Гурне, где были построены завод и офисные помещения. В том же году были выпущены первые модули памяти, произведённые в Польше под маркой GOODRAM. В 2005 году доля экспорта в общем объёме продаж Wilk Elektronik превысила 40%.

Польские модули памяти продаются сейчас по всему миру: в странах Центральной, Восточной и Западной Европы, на Ближнем Востоке и в Африке. В 2007 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве Wilk Elektronik с мировым лидером флеш-технологий Toshiba.

Новый завод Wilk Elektronik с собственным складом и производственным цехом в Лазиска-Гурне был официально заложен в мае 2021 года. Если сейчас площадь производственных сооружений компании составляет 3000 м², то в будущем она увеличится еще на 1140 м² за счет площадей для складирования и логистики и на 1200 м² в производственной зоне.

В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram


Строительные работы по основному сооружению будут завершены в декабре. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 5 млн долларов. Планируется создание новых рабочих мест, в том числе в сфере продаж, маркетинга и закупок для людей со знанием иностранных языков.



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