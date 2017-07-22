Международный стриминговый сервис Storytel по продаже аудиокниг по подписке представил в России приложение для умных часов на базе операционной системы Google Wear OS. Оно вышло вслед за другим приложением Storytel для смарт-часов Apple Watch, которое появилось прошлым летом.
В настоящее время в библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров: от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Сервис позволяет слушать аудиокниги всегда и везде: во время тренировки, за домашними делами, в дороге на работу и обратно, перед сном и в любое другое время. Storytel создает также собственный авторский контент - лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы.
Новое приложение позволит владельцам умных часов слушать аудиокниги, даже когда мобильного телефона нет под рукой.
По замыслу разработчиков, такие ситуации возникают нередко: хочется включить аудиокнигу, а возможности держать в руках мобильный телефон нет. При наличии смарт-часов пользователи смогут слушать аудиокниги через новое приложение как онлайн, так и предварительно загрузив их для офлайн-доступа.
Поддерживается синхронизация контента между устройствами. Это позволяет переключаться между смартфоном iPhone или Android, и умными часами Apple Watch или Wear OS, продолжая слушать на ходу.
Поддерживаются Google Wear OS версии 2.33 или свежее.