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Storytel теперь доступно для умных часов на Wear OS

03 февраля 2022, 14:05




Международный стриминговый сервис Storytel по продаже аудиокниг по подписке представил в России приложение для умных часов на базе операционной системы Google Wear OS. Оно вышло вслед за другим приложением Storytel для смарт-часов Apple Watch, которое появилось прошлым летом.

В настоящее время в библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров: от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Сервис позволяет слушать аудиокниги всегда и везде: во время тренировки, за домашними делами, в дороге на работу и обратно, перед сном и в любое другое время. Storytel создает также собственный авторский контент - лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы.

Storytel теперь доступно для умных часов на Wear OS


Новое приложение позволит владельцам умных часов слушать аудиокниги, даже когда мобильного телефона нет под рукой.

По замыслу разработчиков, такие ситуации возникают нередко: хочется включить аудиокнигу, а возможности держать в руках мобильный телефон нет. При наличии смарт-часов пользователи смогут слушать аудиокниги через новое приложение как онлайн, так и предварительно загрузив их для офлайн-доступа.

Storytel теперь доступно для умных часов на Wear OS


Поддерживается синхронизация контента между устройствами. Это позволяет переключаться между смартфоном iPhone или Android, и умными часами Apple Watch или Wear OS, продолжая слушать на ходу.

Поддерживаются Google Wear OS версии 2.33 или свежее.



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