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Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей

03 февраля 2022, 15:34




Компания Lenovo представила в России смартфон Lenovo K14 Plus, который приятно выделяется на фоне конкурентов своей бюджетной ценой - 11 490 рублей в интернет-магазине «Ситилинк». Но даже это не предел. В связи с приближением февральских праздников Lenovo предлагает купить новый смартфон по специальной цене в 9990 рублей. Акция продлится до 24 февраля.

Смартфон построен на аппаратной платформе UNISOC T700 с 2 ядрами A75 и 6 ядрами A55 с частотой 1,8 ГГц. Восьмиядерный процессор, специально разработанный для этой модели, обеспечивает высокую производительность во время игр и просмотра контента. Он дополняется 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти, расширяемой до 1 Тбайт картой памяти microSD.

Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей


Несмотря на низкую цену, диагональ экрана смартфона имеет классический размер - 6,5 дюйма. Дисплей Max Vision построен на матрице IPS LCD и имеет разрешение HD+ (1600x720 пикселей) при плотности расположения пикселей 268 ppi. Соотношение сторон - 20:9. Частота обновления - 90 Гц.

Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей


Система задних камер Lenovo K14 Plus представлена 48-мегапиксельным основным сенсором с технологией Quad Pixel и поддержкой схемы «4-в-1». Этот объектив снимает с высокой светочувствительностью и четкостью изображения даже в условиях низкой освещенности. Датчик глубины позволяет получать портреты профессионального уровня с размытым фоном. Третий датчик - специальная 2-мегапиксельная камера с макрообъективом, которая делает снимки с близкого расстояния без потери фокусировки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Новый Lenovo K14 Plus работает на базе операционной системы Android 11. На боковой панели интегрирована специальная кнопка Google Ассистента - при ее нажатии включается голосовое управление и смартфон может предоставить ответы на любые вопросы.

Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей


Разблокировать устройство можно двумя способами - с помощью функции распознавания лица и сканера отпечатков пальцев на задней панели. Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает более 40 часов автономной работы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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