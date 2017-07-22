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Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов

03 февраля 2022, 19:43




Компания NETGEAR объявила о выпуске двух новых моделей домашних роутеров серии Wi-Fi Mesh Extenders. Это - модели Nighthawk AX1800 (EAX20) и Nighthawk AX6000 (EAX80).

Оба устройства поддерживают сетевое покрытие Wi-Fi 6 и обеспечивают расширение используемой полосы пропускания с применением технологии множественного доступа на базе ортогонального частотного разделения каналов (OFDMA).

Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов

РоутерNETGEAR Nighthawk AX1800


Младшая модель Nighthawk AX1800 Mesh Extender (EAX20) рассчитана на покрытие сетью домов малого и среднего размера, где имеется до 4 спален. Передача данных осуществляется через две мощные антенны, срытые внутри корпуса. Максимальная пропускная способность составляет 1,8 Гбит/с. Поддерживается до 4 потоков данных Wi-Fi. Данное устройство допускает одновременное обслуживание для более 20 устройств Wi-Fi.

В составе роутера Nighthawk AX1800 имеется четыре порта Gigabit Ethernet LAN, а также порт USB 3.0.

Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов

РоутерNETGEAR Nighthawk AX6000


Старшая модель Nighthawk AX6000 (EAX80) предназначена для сетевого покрытия больших по площади домов, в которых может насчитываться до 6 отдельных комнат/спален. Для передачи используется четыре мощных антенны, скрытые внутри. Поддерживается передача одновременно до 8 потоков с максимальной пропускной способностью до 6 Гбит/с. Такое оснащение будет идеальным для потоковой передачи видео 4K или 8K, онлайн-игр и видеозвонков.

Подобно роутеру Nighthawk AX1800, модель Nighthawk AX6000 (EAX80) имеет четыре порта Gigabit Ethernet LAN и порт USB 3.0. Роутер Nighthawk AX6000 может одновременно обслуживать более 30 устройств Wi-Fi.

Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 доступны в интернет-магазине Netgear по цене, эквивалентной 13000 и 28 000 руб.



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